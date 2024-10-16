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Билеты
Раневская «Сквозь смех и слезы»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Раневская «Сквозь смех и слезы»

Спектакль Раневская «Сквозь смех и слезы»

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Драматическая комедия «Раневская: сквозь смех и слезы»

Драматическая комедия «Раневская: сквозь смех и слезы» приглашает зрителей на два часа увлекательного театра, где легкий юмор сочетается с драматическими нотами. Спектакль открывает двери в мир великой Фаины Раневской, где каждая цитата и сцена наполнены глубоким смыслом и историей.

Сюжет

В центре сюжета — жизнь и дни Фаины Раневской в ее квартире в Советском Союзе конца 70-х. Зрители станут свидетелями не только редких встреч актрисы с гостями, но и ее односторонних диалогов с прошлым. Спокойный закат жизни Раневской неожиданно прерывается визитом незнакомки Аннушки, который переворачивает ее мир с ног на голову. Сюжет обещает зрителям непредсказуемые повороты и непрерывный смех.

Режиссер
Екатерина Пикова
В ролях
Ольга Кирсанова-Миропольская
Алексей Васильев
Наталья Лыжина
Надежда Ангарская
Алина Кикеля

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1000 ₽
26 ноября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:00 от 1000 ₽
22 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1500 ₽
Пермь, 23 сентября
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
19:00 от 800 ₽
Екатеринбург, 24 сентября
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 1200 ₽
Воронеж, 6 октября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00
Нижний Новгород, 19 ноября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы»

В ближайшие дни

Сезон дождей
16+
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Сезон дождей
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16 октября 2024 06:00
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