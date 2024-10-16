Спектакль Раневская «Сквозь смех и слезы»

Драматическая комедия «Раневская: сквозь смех и слезы»

Драматическая комедия «Раневская: сквозь смех и слезы» приглашает зрителей на два часа увлекательного театра, где легкий юмор сочетается с драматическими нотами. Спектакль открывает двери в мир великой Фаины Раневской, где каждая цитата и сцена наполнены глубоким смыслом и историей.

Сюжет

В центре сюжета — жизнь и дни Фаины Раневской в ее квартире в Советском Союзе конца 70-х. Зрители станут свидетелями не только редких встреч актрисы с гостями, но и ее односторонних диалогов с прошлым. Спокойный закат жизни Раневской неожиданно прерывается визитом незнакомки Аннушки, который переворачивает ее мир с ног на голову. Сюжет обещает зрителям непредсказуемые повороты и непрерывный смех.