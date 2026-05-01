Спектакль Роковые яйца

Роковые яйца
Постановка
Театр имени В.И. Качалова 12+
Продолжительность 175 минут
12+

О спектакле

Мюзикл по фантастической повести Михаила Булгакова в театре имени В. И. Качалова

Мюзикл Владимира Дашкевича и Александра Славутского — это захватывающая драма в двух действиях, затрагивающая важные темы науки и её последствий. В центре сюжета находится история о катастрофе, вызванной научным экспериментом в Стране Советов.

В «Роковых яйцах» население охвачено паникой: тысячи кур гибнут от неизвестной болезни. В ответ на эпидемию чиновники принимают решение уничтожить всех птиц и яйца. Однако все меняется, когда ученый Персиков открывает «луч жизни», ускоряющий жизненные процессы. Чтобы проверить своё открытие, он заказывает яйца рептилий из-за границы. К сожалению, роковая ошибка чиновников ведет к катастрофическим последствиям.

Нельзя не отметить и живое музыкальное сопровождение, которое усиливает атмосферу мюзикла, делая его особенно привлекательным для любителей театра, фантастики и музыкальных постановок.

28 мая четверг
18:00
Театр имени В.И. Качалова Казань, Баумана, 48

