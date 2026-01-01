Спектакль «Омут» — драма о вечной теме отцов и детей

Спектакль «Омут» представляет собой мистическую драма, в центре которой — старая как мир тема отцов и детей. Режиссёр Радион Букаев и драматург Ирина Васьковская, известные своими работами в театральной сфере, предлагают зрителям уникальную интерпретацию классической русской литературы.

Сюжет пронизан мотивом двоемирия, где реальные и потусторонние миры связаны между собой неразрывной нитью. Их взаимовлияние может оказаться неожиданным и даже катастрофическим. Это придаёт драме дополнительную глубину и напряжение.

Эту захватывающую историю на сцене воплотит целая плеяда народных артистов РТ и признанных мастеров Казанского ТЮЗа. Каждый актёр привнесёт в спектакль свою индивидуальность и талант, что сделает его особенно впечатляющим.

«Вот красота-то куда ведет. Вот, вот, в самый омут!» — эти строчки из произведения А. Н. Островского «Гроза» прекрасно отражают суть сюжета и настроение спектакля.

Не упустите возможность насладиться этим значимым театральным событием, которое будет интересно любителям драматического театра и поклонникам классики.