Radiohead. Симфонический трибьют у моря
6+
О концерте

Симфонический трибьют Radiohead на набережной Севкабель Порт

На живописной набережной Финского залива прозвучит уникальное музыкальное событие — симфонический трибьют легендарной группы Radiohead. Их музыка уже давно стала символом целого поколения, и теперь вы сможете услышать её в совершенно новом звучании.

Знакомые мелодии в новом формате

Музыка Radiohead — это не просто рок, это множество эмоций: тревожная красота, хрупкость и внутреннее напряжение. Симфоническое исполнение позволит по-новому раскрыть известные хиты группы. Звуки струнных заменят пронзительность гитар, а оркестровая мощь добавит глубину. Вы сможете насладиться композициями, такими как Karma Police, Paranoid Android и Everything In Its Right Place на фоне заката над сценой.

Оркестр "Мечтатели": новое звучание классической музыки

Выступление оркестра "Мечтатели" / Dreamers Orchestra обещает быть ярким шоу с необычными локациями и великолепным исполнением. Каждый концерт — это уникальная атмосфера, где оригинальные партитуры и душа музыкантов создают незабываемые впечатления.

Специальное место для особенной музыки

Это событие пройдет в уютном пространстве Севкабель Порт, где каждый сможет почувствовать себя частью этого необычного момента. Здесь не будет громких криков и стадионного восторга, но будет ощущение близости к музыке, которая находит отклик в сердце каждого слушателя.

Приглашаем на яркий летний вечер!

Подарите себе и своим близким вечер, наполненный музыкой, которая стала личным саундтреком миллионов. Не упустите возможность насладиться симфоническим трибьют Radiohead на берегу моря.

Важно! В случае пасмурной погоды и/или небольшого дождя концерт состоится. Если погода окажется более неблагоприятной, мероприятие будет отменено, а билеты перенесены на следующую дату. Чтобы быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Если новая дата концерта вам не подходит, будет доступен обмен билетов на другое мероприятие. Для обращений используйте электронную почту.

Июнь
20 июня суббота
19:00
Исткабель Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34
от 1600 ₽

