17 Seventeen
Киноафиша 17 Seventeen

17 Seventeen

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

17 Seventeen: Концерт в клубе Ласточка

Не упустите возможность насладиться живым выступлением популярной группы 17 Seventeen в клубе Ласточка. Этот концерт обещает стать настоящим музыкальным событием, собирая поклонников не только из родного города, но и из соседних регионов.

О группе

17 Seventeen — это молодая, но уже известная альтернативная группа, которая завоевала сердца зрителей своими энергичными композициями и запоминающимися мелодиями. Их музыка сочетает в себе элементы рок и поп, что делает каждое выступление уникальным и динамичным.

Что ожидать от концерта

На концерте прозвучат хиты из недавнего альбома группы, а также любимые песни поклонников. Атмосфера будет наполнена драйвом, а также возможностью пообщаться с участниками группы после выступления.

Зачем идти

Это не просто концерт — это возможность стать частью музыки и истории группы, зарядиться позитивной энергией и насладиться уютной атмосферой клуба Ласточка. Не упустите шанс узнать новые грани творчества 17 Seventeen и получить незабываемые впечатления!

Приходите на концерт, и пусть музыка объединит нас!

В других городах
Июль
31 июля пятница
18:00
Ласточка Санкт-Петербург, Транспортный пер., 10а
от 650 ₽

