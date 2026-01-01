Олег Нестеров и Зеролайнс / Zerolines
12+

О концерте

Музыка и визуальные эксперименты: проект ЗЕРОЛАЙНС / ZEROLINES

Проект ЗЕРОЛАЙНС / ZEROLINES, созданный Олегом Нестеровым и его музыкантами, стал результатом многолетних интуитивных сессий. Эта уникальная музыка частично легла в основу песен группы «МЕГАПОЛИС», включая культовую композицию «Супертанго». Также в проекте звучат новые мелодии с ярко выраженным битом и низким горизонтом событий.

В альбоме 2016 года, носящем название «ZEROLINES», музыка и тексты практически не подвергались анализу, что создаёт эффект единства и потока. Концертная версия проекта была представлена в Московском планетарии с захватывающей трехслойной генеративной проекцией.

В последующих альбомах, выпущенных в 2020 году, участвовали тексты знаменитых поэтов, таких как Жак Превер, Тонино Гуэрро, Александр Блок и Константин Кедров. Важная часть перформансов — визуальная составляющая и окружение, которые обогащают общее восприятие.

По словам Олега Нестерова, идеолога проекта: «Интуитивная музыка — это не авангард, а самая красивая музыка на земле, которая не надоест, потому что она не сделанная, а очень точно впущенная в наш мир». Летом 2026 года запланированы несколько перформансов в Суздале и Санкт-Петербурге, которые обещают стать ярким событием в культурной жизни этих городов.

Июль
10 июля пятница
19:30
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 1500 ₽

