Спектакль Работа горя

Документальный спектакль Дарьи Мазур «Работа горя» в Театр.doc industrial

В жизни каждого из нас рано или поздно возникают потери. Они могут быть связаны с утратой близкого человека, разводом, потерей дома или чем-то особенно дорогим. Каждая такая утрата требует переживания и осмысленной работы над горем.

«Работа горя» — это документальный спектакль, который исследует эти непростые чувства. Актёры проекта провели глубокое исследование, общаясь с людьми, которые смогли пережить свои потери. На основе их историй были собраны вербатимы, а также включены монологи самих актёров, готовых поделиться своим опытом.

О спектакле

Спектакль погружает зрителей в мир хрупкости, стойкости и силы, которые мы обретает, сталкиваясь с потерями. Это важная и актуальная тема, которая найдет отклик в сердцах многих зрителей.

Режиссёр и актёры

Режиссёром спектакля является Дарья Мазур, выпускница Московской школы нового кино, мастерская Юрия Муравицкого. Она также является актрисой Театра.doc и участвует в таких спектаклях, как «Из жизни ***нутых», «Что делать с выгоранием?» и «Я, как Алиса, устал удивляться».

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и глубокую постановку, которая призвана помочь справиться с горем и научиться жить с ним.