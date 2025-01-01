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Работа горя
Билеты от 1300₽
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Спектакль Работа горя

Постановка
Театр.doc industrial 18+
Режиссер Дарья Мазур
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Документальный спектакль Дарьи Мазур «Работа горя» в Театр.doc industrial

В жизни каждого из нас рано или поздно возникают потери. Они могут быть связаны с утратой близкого человека, разводом, потерей дома или чем-то особенно дорогим. Каждая такая утрата требует переживания и осмысленной работы над горем.

«Работа горя» — это документальный спектакль, который исследует эти непростые чувства. Актёры проекта провели глубокое исследование, общаясь с людьми, которые смогли пережить свои потери. На основе их историй были собраны вербатимы, а также включены монологи самих актёров, готовых поделиться своим опытом.

О спектакле

Спектакль погружает зрителей в мир хрупкости, стойкости и силы, которые мы обретает, сталкиваясь с потерями. Это важная и актуальная тема, которая найдет отклик в сердцах многих зрителей.

Режиссёр и актёры

Режиссёром спектакля является Дарья Мазур, выпускница Московской школы нового кино, мастерская Юрия Муравицкого. Она также является актрисой Театра.doc и участвует в таких спектаклях, как «Из жизни ***нутых», «Что делать с выгоранием?» и «Я, как Алиса, устал удивляться».

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и глубокую постановку, которая призвана помочь справиться с горем и научиться жить с ним.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

Работа горя Работа горя Работа горя Работа горя Работа горя Работа горя

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