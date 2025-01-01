Возвращение к воспоминаниям о Ленинграде

Действие пьесы А. Володина происходит в Ленинграде середины 50-х годов. Главный герой, Ильин, после 17 лет отсутствия возвращается в родной город. Из окна квартиры своей приятельницы Зои он видит дом, в котором когда-то снимал комнату, и вспоминает свою первую любовь — Тамару.

Зрители могут быть знакомы с этой известной пьесой по одноимённому фильму Никиты Михалкова, где главную роль сыграла Людмила Гурченко. Первую театральную постановку «Пяти вечеров» осуществил Георгий Товстоногов в Большом драматическом театре имени М. Горького. Премьера состоялась 6 марта 1959 года.

Исторический контекст

Анатолий Эфрос вспоминал, как москвичи специально ездили в Ленинград, чтобы увидеть «Пять вечеров». В том же году пьесу поставил Олег Ефремов в Театре на Таганке, сыграв в ней роль Ильина. Эта работа также стала значимым событием в театральной жизни страны.

Ожидания зрителей

Спектакль «Пять вечеров» — это не только воспоминания о любви, но и глубокое размышление о времени, утраченных возможностях и чувствах, которые остаются с нами на протяжении жизни. Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене!