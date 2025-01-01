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Пять вечеров
Киноафиша Пять вечеров

Спектакль Пять вечеров

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Возвращение к воспоминаниям о Ленинграде

Действие пьесы А. Володина происходит в Ленинграде середины 50-х годов. Главный герой, Ильин, после 17 лет отсутствия возвращается в родной город. Из окна квартиры своей приятельницы Зои он видит дом, в котором когда-то снимал комнату, и вспоминает свою первую любовь — Тамару.

Зрители могут быть знакомы с этой известной пьесой по одноимённому фильму Никиты Михалкова, где главную роль сыграла Людмила Гурченко. Первую театральную постановку «Пяти вечеров» осуществил Георгий Товстоногов в Большом драматическом театре имени М. Горького. Премьера состоялась 6 марта 1959 года.

Исторический контекст

Анатолий Эфрос вспоминал, как москвичи специально ездили в Ленинград, чтобы увидеть «Пять вечеров». В том же году пьесу поставил Олег Ефремов в Театре на Таганке, сыграв в ней роль Ильина. Эта работа также стала значимым событием в театральной жизни страны.

Ожидания зрителей

Спектакль «Пять вечеров» — это не только воспоминания о любви, но и глубокое размышление о времени, утраченных возможностях и чувствах, которые остаются с нами на протяжении жизни. Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене!

Режиссер
Павел Сафонов
В ролях
Нонна Гришаева
Алексей Рыжков
Илья Ильиных
Христина Полуянова
Людмила Мунирова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 октября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 1000 ₽
Уфа, 15 октября
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 1000 ₽
Пермь, 26 ноября
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 8 декабря
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Пять вечеров Пять вечеров

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