Путешествие в театральную историю
Билеты от 1000₽
Киноафиша Путешествие в театральную историю

Путешествие в театральную историю

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О выставке

Лекция о театре в Мастерской Петра Фоменко

Театровед Анастасия Сергеева пригласит вас на увлекательную лекцию в театре «Мастерская Петра Фоменко». Это событие станет настоящим открытием для любителей театра всех возрастов.

О чем лекция?

Во время лекции будет рассмотрено развитие театра от Древней Греции до наших дней. Участники смогут узнать об особенностях различных театров и их конструкции. Затронутся также важные моменты в истории театрального искусства.

Интерактивный формат

Лекция имеет интерактивный формат с элементами шоу и использованием визуальных материалов. Это позволит сделать процесс обучения не только информативным, но и увлекательным.

Для всей семьи

Лекция будет интересна как детям, так и их родителям. Это отличная возможность погрузиться в мир театра и задать вопросы профессиональному театроведу.

Не упустите шанс узнать больше о театральном искусстве и его истории!

В ролях
Анастасия Сергеева

Январь
5 января понедельник
12:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽

Фотографии

Путешествие в театральную историю Путешествие в театральную историю

