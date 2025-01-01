Лекция о театре в Мастерской Петра Фоменко

Театровед Анастасия Сергеева пригласит вас на увлекательную лекцию в театре «Мастерская Петра Фоменко». Это событие станет настоящим открытием для любителей театра всех возрастов.

О чем лекция?

Во время лекции будет рассмотрено развитие театра от Древней Греции до наших дней. Участники смогут узнать об особенностях различных театров и их конструкции. Затронутся также важные моменты в истории театрального искусства.

Интерактивный формат

Лекция имеет интерактивный формат с элементами шоу и использованием визуальных материалов. Это позволит сделать процесс обучения не только информативным, но и увлекательным.

Для всей семьи

Лекция будет интересна как детям, так и их родителям. Это отличная возможность погрузиться в мир театра и задать вопросы профессиональному театроведу.

Не упустите шанс узнать больше о театральном искусстве и его истории!