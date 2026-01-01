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Лекция «Клод Моне и рождение импрессионизма»
Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «Клод Моне и рождение импрессионизма»

Лекция «Клод Моне и рождение импрессионизма»

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О выставке

Лекция о Клоде Моне: Импрессионизм в теории и практике

В Люмьер-Холле пройдет увлекательная лекция о Клоде Моне и его вкладе в развитие импрессионизма. В центре сюжета — стремление художника запечатлеть «мимолетное впечатление». Это стремление привело его к отказу от четких контуров и черной краски, а также к работе на пленэре и использованию вибрирующего мазка.

Особое внимание уделим картине «Впечатление. Восходящее солнце», ставшей символом нового направления в живописи. Этот шедевр не только дал название импрессионизму, но и демонстрирует уникальный подход Моне к исследованию света, времени и самой природы видения.

Лекция будет интересна любителям истории искусства и живописи. Мы проследим, какое влияние оказала работа Моне на развитие художественных течений, и разберем, как его технику можно считать настоящей революцией в живописи.

Лекцию читает Наталия Дядюнова — искусствовед и преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ. Не пропустите возможность узнать больше о гениях импрессионизма!

Купить билет на выставка Лекция «Клод Моне и рождение импрессионизма»

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Октябрь
10 октября суббота
19:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 500 ₽

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