Мудрый Звездочет: открытие природного времени. Лекция для юных зрителей

Загадочный мир природы предлагает множество подсказок о времени суток и ориентации в пространстве. На это раз юные зрители смогут узнать, как обращаться с этими тайными знаками вместе с мудрым Звездочетом.

Во время спектакля детям расскажут, когда просыпаются разные птицы и распускаются цветы. Эти знания помогут юным натуралистам создать свои «живые часы», используя информацию о природе.

Спектакль не только entertains, но и учит детей взаимодействовать с окружающим миром, развивать наблюдательность и экологическое сознание. Присоединяйтесь к этому увлекательному обучающему процессу, который станет для ваших ребят настоящим «живым компасом»!