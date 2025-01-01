Рисование для детей в Ельцин Центре

Больше всего на свете дети любят играть, фантазировать и творить. Приглашаем ребят на увлекательные творческие занятия, посвященные знакомству с миром изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В эти занятия юные художники научатся рисовать с натуры и по воображению, освоят основы композиции, различные техники и материалы, а также смогут проявить свою фантазию и креативность.

Каждое занятие будет волшебным и неповторимым. Опытная художница Анастасия Одинцова сделает все, чтобы ваш ребенок не только развил свои творческие способности, но и получил удовольствие от процесса. Полученные знания и навыки помогут маленьким творцам развить воображение, научат видеть красоту вокруг себя и станут основой для дальнейшего развития в изобразительно-творческой деятельности. Все материалы для занятий предоставляются.

Программа занятий