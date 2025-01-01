Меню
Путь художника
6+
Рисование для детей в Ельцин Центре

Больше всего на свете дети любят играть, фантазировать и творить. Приглашаем ребят на увлекательные творческие занятия, посвященные знакомству с миром изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В эти занятия юные художники научатся рисовать с натуры и по воображению, освоят основы композиции, различные техники и материалы, а также смогут проявить свою фантазию и креативность.

Каждое занятие будет волшебным и неповторимым. Опытная художница Анастасия Одинцова сделает все, чтобы ваш ребенок не только развил свои творческие способности, но и получил удовольствие от процесса. Полученные знания и навыки помогут маленьким творцам развить воображение, научат видеть красоту вокруг себя и станут основой для дальнейшего развития в изобразительно-творческой деятельности. Все материалы для занятий предоставляются.

Программа занятий

  • 13 октября — Рисование с натуры «Друг детства» Прочитаем рассказ Виктора Драгунского «Друг детства» и на основе его сюжета создадим эскиз мягкой игрушки графическим материалом.
  • 20 октября — Мозаика «Каменный цветок» Узнаем, что такое мозаика. Познакомимся с творчеством Павла Бажова и создадим оригинальный образ каменного цветка.
  • 27 октября — Рисование на тему «Монстрики и сказочные персонажи» Будем фантазировать и придумывать своих монстриков и сказочных персонажей. Конечно же, нарисуем их с помощью карандашей и красок.
  • 3 ноября — Граттаж «Осенние листья» Познакомимся с необычной техникой рисунка — граттаж. При помощи масляной пастели и гуаши создадим декоративную композицию.
  • 10 ноября — Рисование с натуры «Комнатное растение» Какие растения живут в ваших домах? Познакомимся с разными видами комнатных растений и с помощью гуаши создадим цветовую композицию с натуры в смешанной технике.

Сентябрь
Октябрь
21 сентября воскресенье
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 600 ₽
28 сентября воскресенье
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 600 ₽
5 октября воскресенье
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 600 ₽
12 октября воскресенье
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 600 ₽

