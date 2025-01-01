Мастерская керамики в Ельцин центре

Приглашаем детей от 6 лет и их родителей на увлекательно-творческие мастер-классы по созданию изделий из глины. Занятия ведет Дарья Черных — профессиональный педагог-керамист.

Творчество для всех

Лепка из глины — это не только интересный, но и развивающий процесс, который помогает раскрыть творческие способности. Под руководством опытного мастера юные творцы научатся работать с глиной и освоят различные техники ручной лепки.

Авторские изделия и создание шедевров

Каждый участник мастер-класса сможет создать свое собственное авторское изделие. Все глиняные работы будут обработаны в муфельной печи, и их можно будет забрать домой после завершения занятия.

Польза занятий

Лепка из глины способствует развитию мелкой моторики, формирует усидчивость и целеустремленность. К тому же, это отличный способ снять усталость и погрузиться в мир творчества.

Важно знать

Занятия рекомендованы для детей от 6 лет. Дети младше этого возраста могут посещать мастер-класс только в сопровождении родителей. Обратите внимание: билет на занятие оплачивается отдельно.