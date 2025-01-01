Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастерская глиняных чудес
Киноафиша Мастерская глиняных чудес

Мастерская глиняных чудес

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастерская керамики в Ельцин центре

Приглашаем детей от 6 лет и их родителей на увлекательно-творческие мастер-классы по созданию изделий из глины. Занятия ведет Дарья Черных — профессиональный педагог-керамист.

Творчество для всех

Лепка из глины — это не только интересный, но и развивающий процесс, который помогает раскрыть творческие способности. Под руководством опытного мастера юные творцы научатся работать с глиной и освоят различные техники ручной лепки.

Авторские изделия и создание шедевров

Каждый участник мастер-класса сможет создать свое собственное авторское изделие. Все глиняные работы будут обработаны в муфельной печи, и их можно будет забрать домой после завершения занятия.

Польза занятий

Лепка из глины способствует развитию мелкой моторики, формирует усидчивость и целеустремленность. К тому же, это отличный способ снять усталость и погрузиться в мир творчества.

Важно знать

Занятия рекомендованы для детей от 6 лет. Дети младше этого возраста могут посещать мастер-класс только в сопровождении родителей. Обратите внимание: билет на занятие оплачивается отдельно.

Купить билет на выставка Мастерская глиняных чудес

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
20 сентября суббота
12:15
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 600 ₽
13:15
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 600 ₽
21 сентября воскресенье
13:15
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 600 ₽
27 сентября суббота
12:15
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 600 ₽
13:15
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 600 ₽
28 сентября воскресенье
13:15
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 600 ₽

В ближайшие дни

Посещение Музея
0+
Исторические выставки
Посещение Музея
23 сентября в 10:00 Ельцин Центр
от 300 ₽
Экскурсия в оркестр
6+
Экскурсия
Экскурсия в оркестр
21 сентября в 12:00 Свердловская филармония
Билеты
Детская школа КВН
6+
Мастер-класс Интерактивный
Детская школа КВН
24 сентября в 17:00 Ельцин Центр
от 250 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше