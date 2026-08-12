Посетить музей истории Екатеринбурга должен каждый!

В Музее истории Екатеринбурга открыта новая экспозиция, посвященная важнейшим этапам биографии города. Она охватывает период с 1781 года, когда Екатеринбург получил статус города, до 1917 года — изменения в общественно-политической системе России.

Горный статус и его последствия

С 1806 по 1863 год Екатеринбург обладал уникальным двойственным статусом. Он оставался уездным городом и одновременно был единственным в Российской империи «горным» городом. Это обстоятельство привело к тому, что, несмотря на наличие городской думы, город находился под контролем горных властей РСФСР.

Уникальный статус способствовал развитию города как столицы горнозаводского Урала, что привело к созданию театра, окружного и Горного училищ, а также формированию машиностроительных процессов. Открытие первого русскоязычного золота в округе стало знаковым событием, сделав Екатеринбург центром золотопромышленности страны.

Изменения эпохи Александра II

Реформа Александра II оказала значительное влияние на жизнь города. С утратой статуса «горного» влияние горного ведомства стало сокращаться, что привело к ликвидации Екатеринбургского горного округа и закрытию важных производств, таких как механическая фабрика и монетный двор.

Пробуждение частного предпринимательства

Несмотря на экономический кризис, Екатеринбург не остался на обочине. Частное предпринимательство продолжало активно развиваться. Горожане сосредоточились на старых отраслях, таких как золотодобыча и гранильное дело, а также освоили новые направления — пивоварение, машиностроение и многое другое.

Ключевую роль в развитии сыграло превращение города в крупный железнодорожный узел. Включение Екатеринбурга в Транссибирскую магистраль открыло новые торговые маршруты и способствовало интеграции города в общероссийскую экономику.

Культурное возрождение

Рост экономики отразился на культуре и общественной жизни города. В Екатеринбурге начали открываться новые учебные заведения, больницы и спортивные учреждения. Горожане также активно увлекались спортом, что способствовало появлению первых спортивных обществ и сооружений, например, ипподрома.

К моменту начала Первой мировой войны Екатеринбург уже давно вышел за рамки обычного уездного города. Однако затем наступили перемены, которые определили новый, совершенно иной этап в истории города.