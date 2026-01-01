Оповещения от Киноафиши
Творческий мастер-класс «Искусство свечеварения»
Творческий мастер-класс «Искусство свечеварения»

6+
Продолжительность 40 минут
Возраст 6+

О выставке

Мастер-класс по созданию уникальных свечей в Екатеринбурге

Культурный центр «Урал» приглашает всех желающих на увлекательный мастер-класс по созданию свечей. Это отличная возможность для тех, кто стремится освоить тонкости рукоделия и создать оригинальные предметы интерьера.

Творческий процесс создания свечей

Создание свечей — это не только ремесло, но и форма искусства. Современные свечи придают уют и изысканность любому интерьеру. Они помогают создать теплую атмосферу, которая особенно ценится в холодные дни.

Что вас ждет на мастер-классе

На занятии вы самостоятельно создадите свою свечу. У вас будет возможность подобрать ароматическую композицию и выбрать форму заливки: от кокосовой скорлупы до стильных баночек. Кроме того, вам предложат различные фитили (вощеные и деревянные) и декор — сухоцветы и перламутры.

Сушка и получение готовой работы

После завершения процесса ваши изделия останутся на сушку в студии. Забрать готовую работу можно будет через несколько дней, заранее согласовав это с мастером.

Местоположение и условия участия

Мастер-класс пройдет по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3, Культурный центр «Урал», кабинет 318.

Вход в Культурный центр «Урал» и участие в мастер-классе допускается только при предъявлении билета (полученного на электронную почту после оформления заказа) в печатном или электронном виде. Сопровождающие лица без билета обязаны иметь с собой удостоверение личности.

Купить билет на выставка Творческий мастер-класс «Искусство свечеварения»

Апрель
25 апреля суббота
12:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 2200 ₽

