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Леда и лебедь. Микеланджело (круг). Из частной коллекции
Киноафиша Леда и лебедь. Микеланджело (круг). Из частной коллекции

Леда и лебедь. Микеланджело (круг). Из частной коллекции

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О выставке

Выставка «Леда и лебедь. Микеланджело» в Новом Эрмитаже

С 11 февраля 2026 года в Итальянском кабинете Нового Эрмитажа открыта выставка «Леда и лебедь. Микеланджело (круг)». Экспозиция продолжает знакомить посетителей с художественными произведениями итальянских мастеров Ренессанса из частных собраний.

История картины

На выставке будет представлена картина, связанная с знаменитым произведением Микеланджело Буонарротти, написанная по заказу феррарского герцога Альфонсо I д’Эсте в 1529–1530 годах. Эта работа датируется последними годами пребывания мастера во Флоренции, когда он занимался фортификацией города, одновременно завершая надгробия в Капелле Медичи. В этот период Микеланджело создает знаковые фигуры «Дня», «Ночи», «Утра» и «Вечера», ставшие символами Высокого Ренессанса.

Сюжет картины повествует о мифологическом любовном союзе Юпитера и Леды, изображая, как грозный бог принимает облик лебедя, чтобы овладеть красавицей на берегу реки Еврот. Эта история хорошо известна благодаря «Метаморфозам» Овидия и была популярна в античные времена.

Возвращение к классике

Возрождение интереса к этой картине произошло в эпоху Ренессанса, когда художники искали идеал обнаженной женской красоты. Часто композиции дополнялись изображениями детей – братьев Диоскуров и героини Елены Прекрасной. Картина «Леда» вызвала восторг у французского двора и стала объектом подражания для многих мастеров, включая Россо Фьорентино.

Современные открытия

Несмотря на то, что следы оригинала затерялись в конце XVI – начале XVII столетий, в начале XXI века была обнаружена еще одна картина, ранее неизвестная специалистам. Она прошла всестороннее исследование и реставрацию, что позволило уточнить ее историю и достоверность. Эта версия является самой крупной среди сохранившихся реплик «Леды и лебедя» и отличается не только размером, но и высоким уровнем детализации.

Выставка и её куратор

Куратор выставки – Зоя Владимировна Купцова, старший научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа. Экспозиция продолжает серию выставочных проектов, посвященных Флоренции и итальянскому Ренессансу, в том числе «Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте» и «Изучая Микеланджело».

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16 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 августа вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 августа среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 августа четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 августа пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 августа суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 августа вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 августа среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 августа четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 августа пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 августа суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 августа понедельник
09:00
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1 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 сентября понедельник
09:00
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8 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 сентября вторник
09:00
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30 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 октября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 октября пятница
09:00
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3 октября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 октября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 октября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 октября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 октября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 октября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 октября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 октября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 октября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 октября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 октября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 октября среда
09:00
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15 октября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 октября пятница
09:00
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17 октября суббота
09:00
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19 октября понедельник
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09:00
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24 октября суббота
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27 октября вторник
09:00
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28 октября среда
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29 октября четверг
09:00
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30 октября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 октября суббота
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Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 ноября среда
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Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 ноября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 ноября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 ноября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 ноября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 ноября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 ноября вторник
09:00
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11 ноября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
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09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 ноября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
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09:00
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09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
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09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 ноября суббота
09:00
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09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 ноября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 ноября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 ноября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 ноября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 ноября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 ноября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 ноября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 ноября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
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09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 декабря пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 декабря суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 декабря воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 декабря понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 декабря пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 декабря суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 декабря воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 декабря понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 декабря пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 декабря суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 декабря воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 декабря понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 декабря пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 декабря суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 декабря воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 декабря понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34

В ближайшие дни

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0+
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