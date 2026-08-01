Выставка «Леда и лебедь. Микеланджело» в Новом Эрмитаже

С 11 февраля 2026 года в Итальянском кабинете Нового Эрмитажа открыта выставка «Леда и лебедь. Микеланджело (круг)». Экспозиция продолжает знакомить посетителей с художественными произведениями итальянских мастеров Ренессанса из частных собраний.

История картины

На выставке будет представлена картина, связанная с знаменитым произведением Микеланджело Буонарротти, написанная по заказу феррарского герцога Альфонсо I д’Эсте в 1529–1530 годах. Эта работа датируется последними годами пребывания мастера во Флоренции, когда он занимался фортификацией города, одновременно завершая надгробия в Капелле Медичи. В этот период Микеланджело создает знаковые фигуры «Дня», «Ночи», «Утра» и «Вечера», ставшие символами Высокого Ренессанса.

Сюжет картины повествует о мифологическом любовном союзе Юпитера и Леды, изображая, как грозный бог принимает облик лебедя, чтобы овладеть красавицей на берегу реки Еврот. Эта история хорошо известна благодаря «Метаморфозам» Овидия и была популярна в античные времена.

Возвращение к классике

Возрождение интереса к этой картине произошло в эпоху Ренессанса, когда художники искали идеал обнаженной женской красоты. Часто композиции дополнялись изображениями детей – братьев Диоскуров и героини Елены Прекрасной. Картина «Леда» вызвала восторг у французского двора и стала объектом подражания для многих мастеров, включая Россо Фьорентино.

Современные открытия

Несмотря на то, что следы оригинала затерялись в конце XVI – начале XVII столетий, в начале XXI века была обнаружена еще одна картина, ранее неизвестная специалистам. Она прошла всестороннее исследование и реставрацию, что позволило уточнить ее историю и достоверность. Эта версия является самой крупной среди сохранившихся реплик «Леды и лебедя» и отличается не только размером, но и высоким уровнем детализации.

Выставка и её куратор

Куратор выставки – Зоя Владимировна Купцова, старший научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа. Экспозиция продолжает серию выставочных проектов, посвященных Флоренции и итальянскому Ренессансу, в том числе «Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте» и «Изучая Микеланджело».