Спектакль Прогулка по Михайловскому театру

Для истинных ценителей искусства: история и закулисные тайны Михайловского театра

Михайловский театр, один из старейших театральных домов Санкт-Петербурга, готовится отпраздновать своё 190-летие. В рамках юбилейных торжеств театр предлагает уникальный просветительский проект – «Прогулка по Михайловскому театру».

Что вас ждёт

Погружение в историю

Узнайте о многоликом прошлом театра, его планировке и легендарных событиях, которые происходили в этих стенах.

Роскошные интерьеры

Полюбуйтесь уютными залами и великолепным зрительным залом с высоты Царской ложи.

Экспозиция музея

Оригинальные сценические костюмы, театральные макеты, исторические афиши и эскизы декораций расскажут об искусстве разных эпох.

Карикатуры Поля Робера

Выставка работ французского актёра, запечатлевшего закулисную жизнь театра конца XIX – начала XX века.

Закулисье и секреты

Загляните в Каминный зал, Великокняжескую ложу, пройдитесь по коридору солистов, взгляните на сцену с необычных ракурсов и узнайте тайны театрального грима.

Для истинных ценителей искусства

«Прогулка по Михайловскому театру» – это шанс открыть театр с новой стороны, почувствовать его атмосферу и узнать, как он живёт сегодня. Не упустите возможность прикоснуться к истории одного из главных культурных символов Северной столицы.