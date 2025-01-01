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Прогулка по Михайловскому театру
Киноафиша Прогулка по Михайловскому театру

Спектакль Прогулка по Михайловскому театру

Постановка
Михайловский театр 6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Для истинных ценителей искусства: история и закулисные тайны Михайловского театра

Михайловский театр, один из старейших театральных домов Санкт-Петербурга, готовится отпраздновать своё 190-летие. В рамках юбилейных торжеств театр предлагает уникальный просветительский проект – «Прогулка по Михайловскому театру».

Что вас ждёт

  • Погружение в историю
    Узнайте о многоликом прошлом театра, его планировке и легендарных событиях, которые происходили в этих стенах.

  • Роскошные интерьеры
    Полюбуйтесь уютными залами и великолепным зрительным залом с высоты Царской ложи.

  • Экспозиция музея
    Оригинальные сценические костюмы, театральные макеты, исторические афиши и эскизы декораций расскажут об искусстве разных эпох.

  • Карикатуры Поля Робера
    Выставка работ французского актёра, запечатлевшего закулисную жизнь театра конца XIX – начала XX века.

  • Закулисье и секреты
    Загляните в Каминный зал, Великокняжескую ложу, пройдитесь по коридору солистов, взгляните на сцену с необычных ракурсов и узнайте тайны театрального грима.

Для истинных ценителей искусства
«Прогулка по Михайловскому театру» – это шанс открыть театр с новой стороны, почувствовать его атмосферу и узнать, как он живёт сегодня. Не упустите возможность прикоснуться к истории одного из главных культурных символов Северной столицы.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 24 июля
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 25 июля
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 26 июля
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:00 13:00 15:30
Санкт-Петербург, 27 июля
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:00 13:00 15:30
Санкт-Петербург, 29 июля
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
16:00
Санкт-Петербург, 1 августа
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:30 13:00 15:30
Санкт-Петербург, 2 августа
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:30 13:00 15:30
Санкт-Петербург, 3 августа
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:30 13:30 15:30
Санкт-Петербург, 4 августа
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:30 13:30 15:30
Санкт-Петербург, 5 августа
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:30 13:30 15:30
Санкт-Петербург, 6 августа
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:30 13:30 15:30
Санкт-Петербург, 7 августа
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:30 13:00 15:30
Санкт-Петербург, 8 августа
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:30 13:30 15:30
Санкт-Петербург, 9 августа
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:30 13:30 15:30
Санкт-Петербург, 10 августа
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:30 13:30 15:30
Санкт-Петербург, 11 августа
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:30 13:30 15:30
Санкт-Петербург, 12 августа
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:30 13:30 15:30
Санкт-Петербург, 13 августа
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:30 13:30 15:30
Санкт-Петербург, 14 августа
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:30 13:30 15:30
Санкт-Петербург, 15 августа
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:30 13:30 15:30
Санкт-Петербург, 16 августа
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:00 13:00 18:00
Санкт-Петербург, 19 августа
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:30 13:00 15:30
Санкт-Петербург, 20 августа
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:30 13:00 15:30
Санкт-Петербург, 5 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 6 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:00 16:00
Санкт-Петербург, 7 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:00 16:00
Санкт-Петербург, 10 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 12 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 13 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:00 15:30
Санкт-Петербург, 14 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:00 15:30
Санкт-Петербург, 18 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 19 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 20 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:00
Санкт-Петербург, 21 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:00 16:00
Санкт-Петербург, 24 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 25 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 27 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
16:00
Санкт-Петербург, 28 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:00 16:00
Санкт-Петербург, 2 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 3 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 4 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:00 16:30
Санкт-Петербург, 5 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:00 16:00
Санкт-Петербург, 9 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 10 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 11 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:00 16:00
Санкт-Петербург, 12 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:00 16:00
Санкт-Петербург, 16 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 17 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 18 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:00 16:00
Санкт-Петербург, 19 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:00 13:00 15:30
Санкт-Петербург, 23 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 24 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 25 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:00 16:00
Санкт-Петербург, 26 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
11:00 16:00
Санкт-Петербург, 30 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30
Санкт-Петербург, 31 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
15:30 16:30

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