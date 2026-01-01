Призрак оперы. Органное шоу

Органное шоу «Призрак оперы»

Погрузитесь в атмосферу таинственности и великолепия на органном шоу «Призрак оперы». В центре события — величественный орган, который станет не просто инструментом, а главным героем вечера. В дуэте с талантливой певицей и виртуозными солистами VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA он откроет двери в мир классической музыки и театрального волшебства.

Программа вечера

Гостям будет предложена уникальная программа, охватывающая разные эпохи и стили:

Органные шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди;

Лирические произведения эпохи романтизма;

Арии и фрагменты оперной классики в исполнении солистки Ростовского музыкального театра;

Кульминация вечера — знаменитый дуэт из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы», который прозвучит с особой эмоциональной силой и станет апофеозом всего представления.

Звучание органа

Орган — это инструмент с многовековой историей, способный заменить целый оркестр. Его огромный диапазон и тембровая палитра делают каждое выступление уникальным. Сочетание органа с вокалом и оркестром открывает безграничные возможности для интерпретации музыки разных эпох.

Исполнители

В программе примут участие:

Органист Пётр Горобец;

Солисты Ростовского Государственного музыкального театра;

Солисты VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.