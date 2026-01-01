Призрак оперы. Органное шоу

Погрузитесь в атмосферу таинственности и великолепия на органном шоу «Призрак оперы». В центре события — величественный орган, который станет не просто инструментом, а главным героем вечера. В дуэте с талантливой певицей и виртуозными солистами VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA он откроет двери в мир классической музыки и театрального волшебства.
Гостям будет предложена уникальная программа, охватывающая разные эпохи и стили:
Орган — это инструмент с многовековой историей, способный заменить целый оркестр. Его огромный диапазон и тембровая палитра делают каждое выступление уникальным. Сочетание органа с вокалом и оркестром открывает безграничные возможности для интерпретации музыки разных эпох.
В программе примут участие:
Продолжительность концерта составляет 75 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.