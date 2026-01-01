Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Призрак оперы. Органное шоу
Киноафиша Призрак оперы. Органное шоу

Призрак оперы. Органное шоу

6+
Возраст 6+

О концерте

Органное шоу «Призрак оперы»

Погрузитесь в атмосферу таинственности и великолепия на органном шоу «Призрак оперы». В центре события — величественный орган, который станет не просто инструментом, а главным героем вечера. В дуэте с талантливой певицей и виртуозными солистами VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA он откроет двери в мир классической музыки и театрального волшебства.

Программа вечера

Гостям будет предложена уникальная программа, охватывающая разные эпохи и стили:

  • Органные шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди;
  • Лирические произведения эпохи романтизма;
  • Арии и фрагменты оперной классики в исполнении солистки Ростовского музыкального театра;
  • Кульминация вечера — знаменитый дуэт из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы», который прозвучит с особой эмоциональной силой и станет апофеозом всего представления.

Звучание органа

Орган — это инструмент с многовековой историей, способный заменить целый оркестр. Его огромный диапазон и тембровая палитра делают каждое выступление уникальным. Сочетание органа с вокалом и оркестром открывает безграничные возможности для интерпретации музыки разных эпох.

Исполнители

В программе примут участие:

  • Органист Пётр Горобец;
  • Солисты Ростовского Государственного музыкального театра;
  • Солисты VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Призрак оперы. Органное шоу

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
11 апреля суббота
17:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽
12 апреля воскресенье
15:30
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽
26 апреля воскресенье
15:30
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Сольный стендап концерт Тимур Джанкезов
18+
Юмор
Сольный стендап концерт Тимур Джанкезов
10 октября в 19:00 Амакс Конгресс-отель
от 1200 ₽
NYTT LAND. Aba Khan Tour
16+
Фолк
NYTT LAND. Aba Khan Tour
15 марта в 20:00 Подземка
от 1700 ₽
Те100стерон. Для влюбленных...
18+
Поп
Те100стерон. Для влюбленных...
13 марта в 20:00 Мёд
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше