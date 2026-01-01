«Вампир»: оперная психодрама о тьме и искуплении

Опера «Вампир» композитора Фридриха Маршнера исполняется на немецком языке и наряду с операми «Ханс Гейлинг» и «Храмовник и еврейка» считается одним из лучших произведений автора. В этой опере, как и в «Хансе Гейлинге», гармонично сочетаются жанрово-бытовые сцены и элементы зловещей фантастики, создавая атмосферу, где реальность и сверхъестественное переплетаются в тесной взаимосвязи.

Темные стороны человеческой природы и страдания вампира

В центре оперы — исследование темных аспектов человеческой природы: любви, предательства и искупления. Юрий Александров, художественный руководитель театра «Санктъ-Петербургъ Опера», подчеркивает, что постановка не ограничивается лишь созданием пугающей атмосферы. Вместо этого, опера затрагивает более глубокие вопросы, превращая вампира не просто в монстра, а в страдающего героя, чья участь становится символом духовного испытания. «Вампиром можно быть не только через высасывание крови. Есть люди, которые делают это с улыбкой», — отмечает режиссер, акцентируя внимание на внутреннем страдании и моральной борьбе персонажа.