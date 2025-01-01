Меню
Принцесса на горошине
Киноафиша Принцесса на горошине

Спектакль Принцесса на горошине

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Татьяна Сенчищева
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Романтическая Сказка о любви в исполнении артистов и кукол

Приглашаем вас на романтический и трогательный спектакль, который разворачивается в уютном магазине кукол. История начинается, когда странник, укрываясь от дождя, попадает в этот волшебный мир, где владелица уникальных кукол помогает ему разыграть всеми любимую сказку Г. Х. Андерсена.

Сюжет

В центре повествования — принцесса, заблудившаяся в лесу. Её приключения начинаются, когда она встречает лесных жителей, которые помогают ей найти путь к совершенно другому замку. Именно в этом замке живёт прекрасный принц. Но суждено ли быть вместе принцу и принцессе? Какова настоящая сила любви?

Артисты и куколки

В ролях странника и хозяйки магазина выступают талантливые артисты «в живом плане». Для показа сказки используются яркие и выразительные шарнирные куклы, которые оживляют сюжет и добавляют эмоциональную окраску. Спектакль также наполнен трогательными песнями и весёлыми танцами, что делает его ещё более привлекательным для зрителей.

Интересные факты

Знаете ли вы, что сказка «Принцесса на горошине» была впервые опубликована в 1835 году и с тех пор стала классикой детской литературы? Эта адаптация спектакля предлагает свежий взгляд на знакомую историю, погружая зрителей в атмосферу чудес и волшебства.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который подарит вам заряд положительных эмоций и напомнит о силе любви!

Расписание

