Спектакль Примадонны

Комедия «Примадонны» в Новом экспериментальном театре

Легендарная комедия, облетевшая лучшие театральные сцены мира, приглашает вас в мир веселья и неожиданных поворотов. Основой сюжета является история о двух молодых безработных актерах, Лео и Джеке, которые решают любым способом заполучить выигрышный «лотерейный билет». После провала своего последнего спектакля они оказываются без гроша в кармане и с полным разочарованием в своих карьерных планах.

Однажды, увидев объявление о том, что пожилая миллионерша ищет своих пропавших племянниц, они принимают решение зайти в дом богатой родственницы. Превратившись в эти самые племянницы, Лео и Джек открывают для себя мир, полный неожиданных испытаний, законы комедийного жанра и, конечно же, жаркие романтические чувства.

Эта комедия основана на беспроигрышном рецепте театра: увлекательный сюжет с элементами шуток и искрометного юмора. Многие известные театры мира уже ставили «Примадонн», и каждый раз спектакль находил отклик у зрителей разных стран.

Не упустите возможность стать зрителем этой увлекательной истории, которая подарит вам множество положительных эмоций и хорошего настроения!