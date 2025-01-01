Меню
Примадонны
Киноафиша Примадонны

Спектакль Примадонны

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+

О спектакле

Комедия «Примадонны» в Новом экспериментальном театре

Легендарная комедия, облетевшая лучшие театральные сцены мира, приглашает вас в мир веселья и неожиданных поворотов. Основой сюжета является история о двух молодых безработных актерах, Лео и Джеке, которые решают любым способом заполучить выигрышный «лотерейный билет». После провала своего последнего спектакля они оказываются без гроша в кармане и с полным разочарованием в своих карьерных планах.

Однажды, увидев объявление о том, что пожилая миллионерша ищет своих пропавших племянниц, они принимают решение зайти в дом богатой родственницы. Превратившись в эти самые племянницы, Лео и Джек открывают для себя мир, полный неожиданных испытаний, законы комедийного жанра и, конечно же, жаркие романтические чувства.

Стоит посмотреть

Эта комедия основана на беспроигрышном рецепте театра: увлекательный сюжет с элементами шуток и искрометного юмора. Многие известные театры мира уже ставили «Примадонн», и каждый раз спектакль находил отклик у зрителей разных стран.

Не упустите возможность стать зрителем этой увлекательной истории, которая подарит вам множество положительных эмоций и хорошего настроения!

Режиссер
Отар Джангишерашвили
В ролях
Екатерина Мелешникова
Ксения Посохова
Евгений Тюфяков
Алексей Жидков
Виталий Мелешников

Купить билет на спектакль Примадонны

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
28 декабря воскресенье
18:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 1500 ₽
17 января суббота
17:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 250 ₽
18:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 450 ₽

