Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чудо в большом городе
Киноафиша Чудо в большом городе

Спектакль Чудо в большом городе

Постановка
Новый экспериментальный театр 16+
Возраст 16+

О спектакле

Премьера интерактивной музыкальной комедии в Новом экспериментальном

Таня, Лариса и Наиля – давние закадычные подруги, готовые поддержать друг друга в любое время. Накануне Нового года они столкнулись с неожиданной ситуацией: обе оказались без своих «вторых половин». В поисках решения, они решили встретить праздник у Татьяны, у которой в личной жизни «всё сложно».

Стратегия женского счастья

Для подруг стратегическая задача на новогоднюю ночь превращается в настоящее произведение искусства. Как же устроить женское счастье? Все средства хороши, и подруги готовы использовать любые хитрости, чтобы помочь Татьяне. Но чем закончится эта увлекательная история? Ответ на этот вопрос знают только зрители, ведь именно от их решений зависит судьба Татьяны.

Сюрпризы на каждом шагу

Спектакль обещает быть полным неожиданностей, которые подарят зрителям настоящее ощущение праздника. Верить в чудо — и будет вам счастье! Присоединяйтесь к приключениям трёх подруг в этот волшебный новогодний вечер.

Купить билет на спектакль Чудо в большом городе

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
Май
6 марта пятница
18:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
19:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 4200 ₽
7 марта суббота
18:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 4500 ₽
8 марта воскресенье
18:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 1700 ₽
9 марта понедельник
18:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
14 апреля вторник
18:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
19:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 300 ₽
15 апреля среда
18:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 350 ₽
19:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 350 ₽
5 мая вторник
19:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 300 ₽
6 мая среда
19:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 300 ₽

В ближайшие дни

Портрет Дориана Грея
18+
Драма
Портрет Дориана Грея
3 мая в 18:00 Новый экспериментальный театр
от 300 ₽
Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура)
0+
Детский
Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура)
13 марта в 18:00 Волгоградский ОЦНТ
от 1000 ₽
Раневская «Сквозь смех и слезы»
12+
Комедия
Раневская «Сквозь смех и слезы»
29 апреля в 19:00 Дом офицеров
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше