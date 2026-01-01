Спектакль Чудо в большом городе

Премьера интерактивной музыкальной комедии в Новом экспериментальном

Таня, Лариса и Наиля – давние закадычные подруги, готовые поддержать друг друга в любое время. Накануне Нового года они столкнулись с неожиданной ситуацией: обе оказались без своих «вторых половин». В поисках решения, они решили встретить праздник у Татьяны, у которой в личной жизни «всё сложно».

Стратегия женского счастья

Для подруг стратегическая задача на новогоднюю ночь превращается в настоящее произведение искусства. Как же устроить женское счастье? Все средства хороши, и подруги готовы использовать любые хитрости, чтобы помочь Татьяне. Но чем закончится эта увлекательная история? Ответ на этот вопрос знают только зрители, ведь именно от их решений зависит судьба Татьяны.

Сюрпризы на каждом шагу

Спектакль обещает быть полным неожиданностей, которые подарят зрителям настоящее ощущение праздника. Верить в чудо — и будет вам счастье! Присоединяйтесь к приключениям трёх подруг в этот волшебный новогодний вечер.