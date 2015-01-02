Комедия «Мама, это призрак, и мы поженимся!» в Волгоградском экспериментальном театре

В день рождения Матвея его мать решает взять инициативу в свои руки и спасти сына от одиночества. Она приглашает к ним в дом тихую и милую студентку, которая, по ее мнению, идеально подходит на роль жены. Однако обстановка накаляется, когда в квартиру неожиданно возвращается призрак бывшей невесты Матвея, намеренной вернуть его любой ценой.

Забавные перипетии и неожиданные повороты

Эта комедия обещает зрителям множество смешных и неожиданных ситуаций. Как будет развиваться знакомство с новой избранницей Матвея на фоне вмешательства призрака? Смогут ли герои разобраться в своих чувствах и понять, что действительно важно в жизни?

Интересные факты о спектакле

Режиссером постановки стал известный театральный деятель, который ранее работал над успешными комедиями.

В спектакле участвуют молодые актеры, которые уже успели зарекомендовать себя на театральной сцене.

Комедия основана на оригинальном сценарии, который сочетает в себе элементы романтики и мистики.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную комедию! Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Спектакль обещает стать не только веселым, но и трогательным, оставляя зрителей с вопросами о любви и взаимопонимании.