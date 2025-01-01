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Пигмалион
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Спектакль Пигмалион

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Бернард Шоу «Пигмалион». Спектакль в Волгограде

Самая известная пьеса английского драматурга Бернарда Шоу «Пигмалион» рассказывает о превращении бедной цветочницы, Элизы Дулиттл, в светскую даму. Это превращение становится возможным благодаря пари, заключенному профессором фонетики Генри Хиггинсом и полковником Пикерингом. Согласно условиям спора, Хиггинс должен за несколько месяцев обучить продавщицу фиалок хорошим манерам, превратив ее в изысканную леди.

Актуальность и тематика

«Пигмалион» — это остроумная и комедийная пьеса, которая до сих пор не потеряла своей актуальности. Она затрагивает важные темы саморазвития и стремления к мечте. Как говорит один из персонажей, «человек всегда способен изменить свою судьбу к лучшему». Это послание вдохновляет зрителей верить в собственные силы и возможности.

Музыка и атмосфера

Кроме захватывающего сюжета, в пьесе много музыки и танцев, что создает непринужденную и радостную атмосферу. Зрители могут ожидать не только увлекательное действие, но и великолепное сценическое оформление, которое дополнит впечатление от спектакля.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс увидеть это классическое произведение на сцене! «Пигмалион» — это не просто спектакль, это возможность окунуться в мир, где мечты становятся реальностью.

Режиссер
Андрей Курицын
В ролях
Анастасия Жидкова
Вера Шаркова
Артемий Татаров
Анастасия Фролова
Сергей Симушин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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