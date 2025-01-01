Спектакль Примадонны

Комедия положений «Примадонны» в Пятом театре Омска

В комедии положений «Примадонны» Кена Людвига зрителей ждет увлекательная история о том, как два молодых человека пытаются стать богатыми и счастливыми. Главные герои, услышав о том, что умирающая старуха-миллионерша разыскивает своих давно пропавших племянников, решают, что это их шанс. Они решают притвориться потерянными наследниками, но вскоре сталкиваются с неожиданной проблемой: старушка искала не племянников, а племянниц.

Не желая отказываться от перспективы солидного наследства, герои принимают решение переодеться в женское платье. Однако, как это обычно бывает в комедиях, всё идет не по плану, что приводит к множеству забавных ситуаций.

Оспаривание реальности

Режиссер спектакля, Владимир Михельсон, делится своими мыслями о пьесе: «Наша жизнь зачастую напоминает дурной фарс. Пустую комедию, трагедию или драму. С пустыми хлопотами, нелепыми тратами и переживаниями, лишенными всякого смысла. И так происходит до тех пор, пока в дело не вступает любовь.»

История успеха

Комедия «Примадонны» была написана в 2004 году и с тех пор завоевала признание зрителей и режиссеров по всему миру. Теперь эта увлекательная история пополнит репертуар Пятого театра, и зрители смогут насладиться ею в ближайшие дни.