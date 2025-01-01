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Путешествие Нильса с дикими гусями
Киноафиша Путешествие Нильса с дикими гусями

Спектакль Путешествие Нильса с дикими гусями

Постановка
Пятый театр 6+
Режиссер Евгения Никитина
Продолжительность 1 час 5 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Путешествие Нильса: волшебная сказка о дружбе и смелости в Пятом театре

Приглашаем вас на новый спектакль, основанный на знаменитой сказке о Нильсе, который не отличается примерным поведением. Этот хулиган способен на многое: от стрельбы в воробья из рогатки до экспериментальной стрижки для кота. Но всё меняется, когда появляется волшебник, решивший проучить мальчика. Нильс превращается в лилипута, и теперь ему предстоит пройти через множество испытаний.

Захватывающее путешествие

Чтобы снять заклятье, Нильсу предстоит открыть секрет и отправиться в увлекательное путешествие со стаей диких гусей. Он летит на волшебную гору, не подозревая о том, какие опасности ждут его на пути. Нильсу придется многому научиться: стать смелее, добрее и понять, что такое настоящая дружба.

Сражение с коварным лисом

На этом пути мальчику предстоит сразиться с коварным лисом, спасти птичий замок от крысиного войска с помощью волшебной дудочки и, конечно, вернуться домой, разрушив колдовство. Спектакль наполнен чудесными превращениями, шутками, песнями и полетами, которые обязательно понравятся детям.

Важно и увлекательно

Но эта история хороша не только своей зрелищностью. Она учит маленьких зрителей важным ценностям: как важно помогать друзьям и оставаться честными в любой ситуации. Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление, которое подарит детям не только радость, но и полезные уроки!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 14 сентября
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
11:00 от 350 ₽

Фотографии

Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями

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