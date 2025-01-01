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Причал
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Спектакль Причал

Постановка
Театр на Таганке. Сцена на Факельном 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Атмосфера шестидесятых в постановке по мотивам сценария Геннадия Шпаликова

Режиссер Сергей Тонышев поставил спектакль по мотивам сценария Геннадия Шпаликова, создав живую картину из добрых, наивных и лиричных шестидесятых годов. Это история о юной Катей и тридцатилетнем шкипере, которые встречаются на причале Парка Горького. Их ждет волнующая ночь в Москве, наполненная приключениями, неожиданными встречами и множеством мелких решений, которые могут кардинально изменить судьбу.

Романтика и судьба
Сюжет погружает зрителей в атмосферу "оттепели", воспевая простоту и жизнерадостность тех лет, где музыка, стихи Геннадия Шпаликова и искренний юмор наполняют пространство. Каждый момент, каждое решение героев может повернуть их жизнь в другую сторону, что делает спектакль не только легким и романтичным, но и философским размышлением о том, как все мелочи могут изменить жизнь человека.

Повороты судьбы
Режиссер Сергей Тонышев говорит о том, как рутинная жизнь, как течение баржи, движется, привнося в жизнь героев повороты, новые критические ситуации, которые незаметно меняют их судьбы. Это повествование о том, как мечты, стремления и простые жизненные решения переплетаются, создавая поэтическую атмосферу ночной Москвы.

Режиссер
Сергей Тонышев
В ролях
Сергей Кирпичёнок
Андрей Сычев
Анастасия Лазукина
Андрей Попов
Баин Бовальдинов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
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9 сентября
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19:00 от 1000 ₽
2 октября
Театр на Таганке. Сцена на Факельном Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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