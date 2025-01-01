Комедия «Предложение» по А. П. Чехову

Чехов… Чайка… Три сестры… Стоп! Стоп! Стоп! Всё это мы уже видели. А что если вам хочется чего-то новенького? Антон Павлович ведь был удивительно хорош и в комедиях!

Театр Veritas приглашает вас на спектакль «Предложение» по одноименной пьесе А.П. Чехова. Обратите внимание: этот спектакль подарит вам возможность посмеяться над абсурдными взаимоотношениями между мужчиной и женщиной!

Забавные моменты

Артисты представят комичные ситуации, в которых зрители смогут узнать себя и своих близких. Мы приглашаем вас посмотреть, как правильно (или неправильно) сделать предложение девушке, и задуматься о высоком в жизни!

Интересный сюрприз

Рекомендуем не есть перед спектаклем — артисты приготовили для вас небольшой сюрприз! Не упустите возможность стать частью незабываемого театрального вечера!