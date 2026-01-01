Спектакль По страницам доброй сказки

По страницам доброй сказки. Представление для детей

Подарите своим детям незабываемое представление «По страницам доброй сказки» в Краснодарской филармонии! Это шоу станет настоящим праздником для всей семьи.

Волшебство начнётся с самой первой минуты, когда на сцене оживёт история о младшем сыне мельника, который получил в подарок не простого кота, а настоящего героя. Вместе с храброй прислужницей Анной они отправятся в захватывающее приключение, полное смелых подвигов, магии и настоящей дружбы.

Дети с восторгом будут следить, как юный герой покоряет сердце принцессы и сражается с таинственным герцогом де Цогом — колдуном, чьи тайны окутаны мраком и легендами. Это представление наполнено яркими эмоциями, волшебными превращениями и искренним юмором.

Не упустите шанс провести время с детьми в атмосфере волшебства и радости, где добро побеждает зло, а самые невероятные мечты становятся реальностью. Новогоднее представление «По страницам доброй сказки» оставит тёплый след в душе ваших детей на весь год.