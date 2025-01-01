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Метод Гронхольма
Киноафиша Метод Гронхольма

Спектакль Метод Гронхольма

Камерный триллер на офисную тематику
Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Атмосфера настоящего эксперимента

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Метод Гронхольма», который перенесет зрителей в атмосферу настоящего эксперимента. На протяжении двух часов сцена и зал театра станут фокус-комнатой, где будут проходить испытания, направленные на выявление человеческого фактора.

Сюжет

Зрители вместе с действующими лицами окажутся запертыми в офисе транснациональной компании. Выход из этого офиса равен выходу из игры, и каждый участник будет вынужден задать себе важные вопросы: на что готов пойти человек ради достижения своей цели? Какую цену он готов заплатить за удобства и комфорт? Можно ли пройти все испытания и при этом остаться человеком?

Актуальность тематики

Спектакль поднимает глубокие философские вопросы о морали, этике и границах человеческой природы. В условиях современного мира, где часто приходится делать выбор между личными интересами и общечеловеческими ценностями, «Метод Гронхольма» становится особенно актуальным.

 

Режиссер
Ольга Стороженко
В ролях
Олег Метелев
Юрий Волков
Георгий Хадышьян
Юлия Романцова
Алексей Сухоручко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 25 сентября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
18:30 от 1200 ₽

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