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Право на «лево»
Киноафиша Право на «лево»

Спектакль Право на «лево»

Постановка
Новосибирский театр эстрады 18+
Возраст 18+

О спектакле

Право на «лево»: Игра в скрытые чувства

В Новосибирском театре эстрады представляют комедию «Право на «лево»», где каждый аккорд смеха и каждая нота интриги заставляют зрителя переживать яркие эмоции. Это история о забавных недоразумениях и остроумных поворотах, которые начинаются с одного взгляда в ресторане.

Сюжет

Главная героиня узнает, что её муж был замечен с другой женщиной. От шока к действию — подруга убеждает её взять реванш. Организованное свидание превращается в калейдоскоп комических ситуаций, когда муж неожиданно возвращается домой. С этого момента зрители становятся свидетелями каскада «горячих» событий, где каждый поворот сюжета — это новый взрыв смеха. «Право на «лево»» — это комедия, которая не дает заскучать, дарит радость и напоминает, что в жизни всегда есть место для искреннего веселья.

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