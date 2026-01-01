Право на «лево»: Игра в скрытые чувства

В Новосибирском театре эстрады представляют комедию «Право на «лево»», где каждый аккорд смеха и каждая нота интриги заставляют зрителя переживать яркие эмоции. Это история о забавных недоразумениях и остроумных поворотах, которые начинаются с одного взгляда в ресторане.

Сюжет

Главная героиня узнает, что её муж был замечен с другой женщиной. От шока к действию — подруга убеждает её взять реванш. Организованное свидание превращается в калейдоскоп комических ситуаций, когда муж неожиданно возвращается домой. С этого момента зрители становятся свидетелями каскада «горячих» событий, где каждый поворот сюжета — это новый взрыв смеха. «Право на «лево»» — это комедия, которая не дает заскучать, дарит радость и напоминает, что в жизни всегда есть место для искреннего веселья.