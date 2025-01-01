Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ёлка телеканала «Мульт». Колесо Чудес
Киноафиша Ёлка телеканала «Мульт». Колесо Чудес

Спектакль Ёлка телеканала «Мульт». Колесо Чудес

0+
Возраст 0+

О спектакле

Новый год с «Ёлкой телеканала Мульт»

Ещё раздумываете, как удивить свою семью в новогодние праздники? Предлагаем подарить волшебные эмоции с помощью грандиозного шоу «Ёлка телеканала Мульт», созданного командой, стоящей за «Уральскими пельменями».

Это уникальный семейный проект, объединяющий мюзикл, театр и цирк, который полюбили более 350 тыс. зрителей в 10 городах страны.

Что вас ждет?

В концертном зале оживут любимые детские мультгерои: Синий Трактор, Царевны, Лунтик, Котенок Котэ и многие другие. Шоу гарантирует незабываемые моменты благодаря:

  • увлекательному сюжету с добрым искромётным юмором от соавтора «Уральских Пельменей»;
  • гигантским видеоэкранам, охватывающим всю сцену;
  • зрелищным спецэффектам: серпантин, снег, мыльные пузыри и многое другое;
  • надувным ледяным глыбам, ягодам и огромному дирижаблю, появляющимся прямо в зале;
  • каждые 10 минут интерактивному взаимодействию актеров со зрителями;
  • 40 артистам на сцене и 20 в зале;
  • цирковым трюкам, акробатическим номерам, энергичным танцам и запоминающимся песням!

Обратите внимание

Дети до 3-х лет могут пройти бесплатно, не занимая отдельного места (сидя на коленках у родителей).

Приходите и окунитесь в атмосферу праздника вместе с любимыми персонажами и яркими впечатлениями!

Купить билет на спектакль Ёлка телеканала «Мульт». Колесо Чудес

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
24 декабря среда
15:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 1390 ₽
18:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 1390 ₽
25 декабря четверг
15:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 1390 ₽
18:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 1390 ₽
27 декабря суббота
11:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1390 ₽
14:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1390 ₽
17:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1390 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1390 ₽
14:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1390 ₽
17:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1390 ₽
2 января пятница
11:00
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
от 1390 ₽
3 января суббота
11:00
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
от 1390 ₽
14:00
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
от 1390 ₽
17:00
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
от 1390 ₽
4 января воскресенье
11:00
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
от 1390 ₽
14:00
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
от 1390 ₽
17:00
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
от 1390 ₽
5 января понедельник
11:00
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
от 1390 ₽
14:00
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
от 1390 ₽
17:00
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
от 1390 ₽
6 января вторник
14:00
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
от 1390 ₽
17:00
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
от 1390 ₽

В ближайшие дни

Глитч
16+
Читки пьес
Глитч
24 декабря в 19:00 ЦКИ «Прогресс»
от 1500 ₽
Запчасти для счастья
12+
Комедия
Запчасти для счастья
7 января в 19:00 Воронежский концертный зал
от 2400 ₽
Снежная королева
0+
Детский Детские елки
Снежная королева
30 декабря в 14:00 Театр «Кот»
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше