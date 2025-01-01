Спектакль Ёлка телеканала «Мульт». Колесо Чудес

Ещё раздумываете, как удивить свою семью в новогодние праздники? Предлагаем подарить волшебные эмоции с помощью грандиозного шоу «Ёлка телеканала Мульт», созданного командой, стоящей за «Уральскими пельменями».
Это уникальный семейный проект, объединяющий мюзикл, театр и цирк, который полюбили более 350 тыс. зрителей в 10 городах страны.
В концертном зале оживут любимые детские мультгерои: Синий Трактор, Царевны, Лунтик, Котенок Котэ и многие другие. Шоу гарантирует незабываемые моменты благодаря:
Дети до 3-х лет могут пройти бесплатно, не занимая отдельного места (сидя на коленках у родителей).
Приходите и окунитесь в атмосферу праздника вместе с любимыми персонажами и яркими впечатлениями!