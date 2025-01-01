Спектакль Ёлка телеканала «Мульт». Колесо Чудес

Новый год с «Ёлкой телеканала Мульт»

Ещё раздумываете, как удивить свою семью в новогодние праздники? Предлагаем подарить волшебные эмоции с помощью грандиозного шоу «Ёлка телеканала Мульт», созданного командой, стоящей за «Уральскими пельменями».

Это уникальный семейный проект, объединяющий мюзикл, театр и цирк, который полюбили более 350 тыс. зрителей в 10 городах страны.

Что вас ждет?

В концертном зале оживут любимые детские мультгерои: Синий Трактор, Царевны, Лунтик, Котенок Котэ и многие другие. Шоу гарантирует незабываемые моменты благодаря:

увлекательному сюжету с добрым искромётным юмором от соавтора «Уральских Пельменей»;

гигантским видеоэкранам, охватывающим всю сцену;

зрелищным спецэффектам: серпантин, снег, мыльные пузыри и многое другое;

надувным ледяным глыбам, ягодам и огромному дирижаблю, появляющимся прямо в зале;

каждые 10 минут интерактивному взаимодействию актеров со зрителями;

40 артистам на сцене и 20 в зале;

цирковым трюкам, акробатическим номерам, энергичным танцам и запоминающимся песням!

Обратите внимание

Дети до 3-х лет могут пройти бесплатно, не занимая отдельного места (сидя на коленках у родителей).

Приходите и окунитесь в атмосферу праздника вместе с любимыми персонажами и яркими впечатлениями!