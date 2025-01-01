Меню
Правда
Киноафиша Правда

Спектакль Правда

Постановка
Один театр 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Правда» по Флориану Зеллеру в Краснодаре

Театр «Один театр» приглашает на премию спектакля «Правда», написанного известным французским драматургом Флорианом Зеллером. Эта постановка обещает стать настоящим событием для театральной общественности Краснодара.

О спектакле

Спектакль «Правда» исследует тонкую грань между словами и молчанием. Как гласит известная пословица: «Слово — серебро, молчание — золото». Автор поднимает вопросы о честности, доверии и человеческих отношениях, затрагивая темы, которые волнуют каждого из нас.

Команда постановки

Режиссером спектакля выступает Арсений Фогелев, который известен своими глубокими и эмоциональными интерпретациями. Перевод текста на русский язык осуществил А. Питч, что позволило сохранить оригинальный смысл и атмосферу произведения.

Зачем стоит посетить?

«Правда» — это не просто спектакль, а возможность задуматься о важности честности и открытости в общении. Зеллер, как автор, умеет мастерски передавать сложные эмоциональные состояния, и его работы всегда привлекают внимание зрителей.

Не упустите шанс стать частью этой уникальной театральной истории. Билеты уже в продаже!

Расписание

Краснодар, 13 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
20:30 от 900 ₽
