Спектакль «Правда» по Флориану Зеллеру в Краснодаре

Театр «Один театр» приглашает на премию спектакля «Правда», написанного известным французским драматургом Флорианом Зеллером. Эта постановка обещает стать настоящим событием для театральной общественности Краснодара.

О спектакле

Спектакль «Правда» исследует тонкую грань между словами и молчанием. Как гласит известная пословица: «Слово — серебро, молчание — золото». Автор поднимает вопросы о честности, доверии и человеческих отношениях, затрагивая темы, которые волнуют каждого из нас.

Команда постановки

Режиссером спектакля выступает Арсений Фогелев, который известен своими глубокими и эмоциональными интерпретациями. Перевод текста на русский язык осуществил А. Питч, что позволило сохранить оригинальный смысл и атмосферу произведения.

Зачем стоит посетить?

«Правда» — это не просто спектакль, а возможность задуматься о важности честности и открытости в общении. Зеллер, как автор, умеет мастерски передавать сложные эмоциональные состояния, и его работы всегда привлекают внимание зрителей.

Не упустите шанс стать частью этой уникальной театральной истории. Билеты уже в продаже!