Театр «Один театр» приглашает на премию спектакля «Правда», написанного известным французским драматургом Флорианом Зеллером. Эта постановка обещает стать настоящим событием для театральной общественности Краснодара.
Спектакль «Правда» исследует тонкую грань между словами и молчанием. Как гласит известная пословица: «Слово — серебро, молчание — золото». Автор поднимает вопросы о честности, доверии и человеческих отношениях, затрагивая темы, которые волнуют каждого из нас.
Режиссером спектакля выступает Арсений Фогелев, который известен своими глубокими и эмоциональными интерпретациями. Перевод текста на русский язык осуществил А. Питч, что позволило сохранить оригинальный смысл и атмосферу произведения.
«Правда» — это не просто спектакль, а возможность задуматься о важности честности и открытости в общении. Зеллер, как автор, умеет мастерски передавать сложные эмоциональные состояния, и его работы всегда привлекают внимание зрителей.
Не упустите шанс стать частью этой уникальной театральной истории. Билеты уже в продаже!