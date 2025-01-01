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Последний троллейбус
Киноафиша Последний троллейбус

Спектакль Последний троллейбус

На редкость нефальшивая реанимация Володина и Окуджавы 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия по советским произведениям

На камерной сцене театра представлена лирическая комедия «Последний троллейбус», основанная на произведениях Александра Володина «Пять вечеров» и «Записки нетрезвого человека», а также стихах и песнях Булата Окуджавы.

Путешествие по Ленинграду

Троллейбус плывёт по Невскому проспекту, следуя знакомым ленинградским маршрутом. Это символическое путешествие по маршруту судьбы с остановками Встреча, Любовь и Разлука. История-исповедь напоминает нам о том, как важно не расставаться с любимыми.

Атмосфера стихов Окуджавы

Спектакль наполнен лирикой и атмосферой, в которой оживают образы шестидесятых. Действие происходит 9 мая 1965 года, когда впервые начали отмечать День Победы. Это время, которое мы вспоминаем с ностальгией и любовью.

Магия слов Володина и Окуджавы создаёт неповторимое настроение. Их творчество помогает воскресить образы того нелёгкого времени, делая спектакль трогательным и запоминающимся.

Приглашаем вас погрузиться в атмосферу прошлого и пережить вместе с героями их искренние чувства и переживания.

Режиссер
Артем Цыпин
В ролях
Любовь Макеева
Надежда Георгиева
Артем Цыпин
Алексей Лудинов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Последний троллейбус Последний троллейбус Последний троллейбус

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