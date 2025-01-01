Спектакль Последний троллейбус

Комедия по советским произведениям

На камерной сцене театра представлена лирическая комедия «Последний троллейбус», основанная на произведениях Александра Володина «Пять вечеров» и «Записки нетрезвого человека», а также стихах и песнях Булата Окуджавы.

Путешествие по Ленинграду

Троллейбус плывёт по Невскому проспекту, следуя знакомым ленинградским маршрутом. Это символическое путешествие по маршруту судьбы с остановками Встреча, Любовь и Разлука. История-исповедь напоминает нам о том, как важно не расставаться с любимыми.

Атмосфера стихов Окуджавы

Спектакль наполнен лирикой и атмосферой, в которой оживают образы шестидесятых. Действие происходит 9 мая 1965 года, когда впервые начали отмечать День Победы. Это время, которое мы вспоминаем с ностальгией и любовью.

Магия слов Володина и Окуджавы создаёт неповторимое настроение. Их творчество помогает воскресить образы того нелёгкого времени, делая спектакль трогательным и запоминающимся.

Приглашаем вас погрузиться в атмосферу прошлого и пережить вместе с героями их искренние чувства и переживания.