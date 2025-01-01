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Звезды зажигаются на Коломенской
Киноафиша Звезды зажигаются на Коломенской

Спектакль Звезды зажигаются на Коломенской

Постановка
Театральный центр на Коломенской 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль о театре

«Звёзды зажигаются на Коломенской» — это музыкальный спектакль, который погружает зрителей в захватывающий мир театрального кастинга. На глазах у публики, которая становится членами жюри, проходят испытания актёры, певцы и танцоры, мечтающие попасть в престижный проект.

Динамика и эмоции

Кастинг — это всегда борьба, полная интриг, зависти, но также дружеской поддержки и романтики. Спектакль передаёт все эти эмоции, делая каждую сцену насыщенной и яркой. Борьба за победу накаляется с каждой минутой, что придаёт постановке невероятную динамику и напряжение.

Музыка и танцы

На сцене звучат хиты русской эстрады последнего десятилетия, каждая песня связана с реальными историями любви и страсти. Танцевальные номера, выполненные на высоком уровне, сопровождаются современными аудио- и визуальными эффектами, которые усиливают впечатление от происходящего.

Кто станет звездой?

Исход этого увлекательного соревнования зависит не только от мнения режиссёра, но и от вас, уважаемая публика. Кто из участников кастинга сумеет стать звездой нового театрального проекта? Приходите и решите сами!

Режиссер
Аркадий Гевондов
В ролях
Екатерина Суворова
Мария Мукупа
Евгения Лавринова
Владимир Войнов
Сергей Лоб

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Театральный центр на Коломенской Санкт-Петербург, Коломенская, 43
19:30 от 3300 ₽

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