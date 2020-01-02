Спектакль Последний Романовъ

Премьера мюзикла о Николае II

Вас ждет необыкновенная премьера! На сцене появится мюзикл с интригующим сюжетом, который касается еще не исследованных тем в истории жанра. Спектакль расскажет о последнем русском императоре, Николае II, о причинах революции и ее последствиях.

Творческая команда

Автором либретто, композитором и режиссером-постановщиком выступает талантливый Александр Рагулин. Его работы всегда отличались оригинальностью и глубиной. В этом спектакле он обещает представить уникальную интерпретацию исторических событий.

В ролях — звезды театра и кино

В спектакле задействованы лучшие артисты мюзикла — любимые, яркие и неповторимые актеры театра и кино. Их мастерство и харизма обещают сделать каждый момент шоу незабываемым. Эта премьера станет значимым событием в театральной жизни страны!

Не упустите шанс

Приходите на спектакль, чтобы увидеть, как история пересекается с искусством. Это ваш шанс стать частью уникального театрального события, которое оставит след в сердцах зрителей. Узнайте, как звучит история через музыку и талант актеров!