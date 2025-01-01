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Чудо святого Антония
Билеты от 1000₽
Киноафиша Чудо святого Антония

Спектакль Чудо святого Антония

Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 1 час 35 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Уникальный спектакль в «Современнике»: Мистический фарс по Метерлинку

Впервые на сцене театра «Современник» будет представлена уникальная пьеса, которую в свое время ставили великие Е. Вахтангов и В. Мейерхольд. Этот спектакль основан на всемирно известном сюжете М. Метерлинка, который рассказывает о старой даме, покинувшей этот мир, чьи родственники уже поделили ее наследство.

Сюжет и персонажи

В центре истории — внезапное появление святого Антонии, который совершает невероятное событие, нарушая планы родни покойной. Одному из персонажей чудо подарит новую жизнь, а другому — сильно подпортит существование. Как именно сложатся судьбы героев, зависит от того, кто окажется счастливчиком.

Жанр и атмосфера

Режиссер определил жанр спектакля как мистический фарс. Это обещает зрителям сочетание чувства юмора и иронии, живой музыки и яркой праздничности. Фееричность театрального представления не оставит равнодушными даже самых взыскательных зрителей.

Интересные факты

Пьеса Метерлинка, несмотря на свою давность, актуальна и по сей день. Ее темы о жизни, смерти и семейных отношениях заставляют задуматься о важных аспектах человеческого существования. В сочетании с уникальной постановкой в «Современнике», этот спектакль обещает стать настоящим театральным событием.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного представления, которое соединяет в себе традиции театра и современное видение. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Александр Назаров
В ролях
Евгений Косырев
Дмитрий Смолев
Елена Миллиоти
Илья Древнов
Максим Разуваев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Чудо святого Антония Чудо святого Антония Чудо святого Антония Чудо святого Антония Чудо святого Антония Чудо святого Антония Чудо святого Антония Чудо святого Антония Чудо святого Антония Чудо святого Антония Чудо святого Антония Чудо святого Антония Чудо святого Антония

В ближайшие дни

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