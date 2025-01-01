Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сказка о царе Салтане
Билеты от 1400₽
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

Постановка
Симоновская сцена театра Вахтангова 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Музыкальная история с песочной анимацией для детей и взрослых

«Сказка о царе Салтане» предназначена не только для детей, но и для взрослых. Олешко называет её настоящим шедевром, который воспевает великий русский язык и творчество Александра Сергеевича Пушкина. Это, по его мнению, посланное нам свыше утешение, радость и удивление.

Музыка Александра Зацепина
Александр Олешко рассказывает, что музыку к спектаклю написал легендарный Александр Зацепин, который, по его словам, является гением и признанным классиком своего жанра. «Без его музыки в кино невозможно представить нашу жизнь!» – подчеркивает Олешко.

Пандемия и премьера
Из-за пандемии премьеру спектакля пришлось перенести, но это не уменьшило значимости события. Олешко отмечает, что спектакль – это дань великому поэту в честь его 220-летия.

Искусство песочной живописи
Вся сказка будет рисоваться на глазах у зрителей разноцветным песком художницей Лилией Чистиной, добавляя спектаклю уникальный визуальный элемент.

Режиссер
Александр Олешко
Александр Олешко
В ролях
Александр Олешко
Александр Олешко
Валерия Дмитриева
Валерия Дмитриева
В сопровождении оркестра Театра имени Евгения Вахтангова: Михаил Айнетдинов
Полина Евланова
Сабина Егиян

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
15:00 от 1400 ₽

В ближайшие дни

Кошкин дом
0+
Детский Кукольный
Кошкин дом
30 августа в 12:00 Театр детской книги «Волшебная лампа»
от 2000 ₽
Хочу на дачу!
18+
Драма Перформанс
Хочу на дачу!
30 августа в 19:00 МОСТ. Новая сцена
от 1100 ₽
Вишневый сад
16+
Драма
Вишневый сад
7 октября в 19:00 Ленком Марка Захарова
от 1100 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше