Спектакль Сказка о царе Салтане

Музыкальная история с песочной анимацией для детей и взрослых

«Сказка о царе Салтане» предназначена не только для детей, но и для взрослых. Олешко называет её настоящим шедевром, который воспевает великий русский язык и творчество Александра Сергеевича Пушкина. Это, по его мнению, посланное нам свыше утешение, радость и удивление.

Музыка Александра Зацепина

Александр Олешко рассказывает, что музыку к спектаклю написал легендарный Александр Зацепин, который, по его словам, является гением и признанным классиком своего жанра. «Без его музыки в кино невозможно представить нашу жизнь!» – подчеркивает Олешко.

Пандемия и премьера

Из-за пандемии премьеру спектакля пришлось перенести, но это не уменьшило значимости события. Олешко отмечает, что спектакль – это дань великому поэту в честь его 220-летия.

Искусство песочной живописи

Вся сказка будет рисоваться на глазах у зрителей разноцветным песком художницей Лилией Чистиной, добавляя спектаклю уникальный визуальный элемент.