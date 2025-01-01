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Спектакль Посланница

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Переосмысление ранних рассказов Максима Горького

Режиссер Анастасия Ершова и драматург Елена Исаева представляют новый спектакль, в котором переосмысляются сюжеты ранних романтических рассказов Максима Горького. Молодой писатель, чьим университетом стала сама жизнь, с первых произведений ставил перед собой важные вопросы о смысле человеческого бытия.

Темы и вопросы

Горький особенно глубоко исследовал эти темы в цикле рассказов о людях Бессарабии — уникальном месте, где Восток встречается с Западом. В своих произведениях он задает вопросы:

  • В чем призвание человека?
  • Что такое истинная любовь?
  • Правда ли, что она сильнее смерти?
  • Можно ли любить по-настоящему не один раз?
  • У каждого ли существует идеальная пара?

Юный герой спектакля, сталкивающийся с этими вопросами, впадает в отчаяние от отсутствия ответов. Однако судьба посылает ему в качестве ответа Сулу — вечную женскую душу, которая помогает герою найти смысл жизни и свое предназначение.

О спектакле

Спектакль обещает быть не только эмоциональным, но и глубоким исследованием человеческих чувств и отношений. В нем зрители смогут увидеть, как традиционные ценности сталкиваются с современными вызовами, и как любовь может преодолевать любые преграды.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1000 ₽
9 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1000 ₽

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