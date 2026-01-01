Спектакль Спешите делать добро

Оповещения от Киноафиши
Постановка
Современник. Основная сцена 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Постановка «Современника» по пьесе Михаила Рощина

Театр «Современник» представляет новую постановку по пьесе Михаила Рощина, созданную режиссерами Яной Сексте и Алексеем Усольцевым. Сценическая редакция принадлежит Олегу Антонову.

В центре событий — человек, принявший решение, и последствия этого поступка. Пьеса уже была представлена на сцене театра в культовом драматическом спектакле Галины Волчек в 1980 году, который стал значимым художественным и гражданским высказыванием. Актуальность истории не утратила своей силы и сегодня.

Честный разговор о мотивах и последствиях

Новая интерпретация рассматривает вопрос, почему иногда «дорога в ад вымощена благими намерениями». Что происходит с человеком, который совершает поступок? Постановка обещает зрителям глубину размышлений и эмоциональную насыщенность.

Март
Апрель
12 марта четверг
19:00
Современник. Основная сцена Москва, Чистопрудный б-р, 19 стр. 1
от 2000 ₽
18 марта среда
19:00
Современник. Основная сцена Москва, Чистопрудный б-р, 19 стр. 1
от 2000 ₽
8 апреля среда
19:00
Современник. Основная сцена Москва, Чистопрудный б-р, 19 стр. 1
от 2000 ₽
25 апреля суббота
19:00
Современник. Основная сцена Москва, Чистопрудный б-р, 19 стр. 1
от 2000 ₽

