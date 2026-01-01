Спектакль Спешите делать добро

Постановка «Современника» по пьесе Михаила Рощина

Театр «Современник» представляет новую постановку по пьесе Михаила Рощина, созданную режиссерами Яной Сексте и Алексеем Усольцевым. Сценическая редакция принадлежит Олегу Антонову.

В центре событий — человек, принявший решение, и последствия этого поступка. Пьеса уже была представлена на сцене театра в культовом драматическом спектакле Галины Волчек в 1980 году, который стал значимым художественным и гражданским высказыванием. Актуальность истории не утратила своей силы и сегодня.

Честный разговор о мотивах и последствиях

Новая интерпретация рассматривает вопрос, почему иногда «дорога в ад вымощена благими намерениями». Что происходит с человеком, который совершает поступок? Постановка обещает зрителям глубину размышлений и эмоциональную насыщенность.