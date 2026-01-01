Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Портрет Дориана Грея
Киноафиша Портрет Дориана Грея

Спектакль Портрет Дориана Грея

18+
Продолжительность 170 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Портрет Дориана Грея»: искусство, красота и борьба добра со злом

В центре сюжета спектакля «Дориан Грей» находится главный герой, который, обладая даром вечной молодости, попадает под влияние соблазнов и страстей. Постепенно этот опасный путь превращает его в чудовище, а его истинный облик отражается в портрете, который становится символом его внутреннего разложения.

Спектакль исследует важные темы, такие как смысл и ценность жизни, а также противостояние добра и зла в борьбе за человеческую душу. Зрители увидят, как ошибки и преступления героя приводят к неизбежным последствиям и наказанию.

Также стоит отметить, что в составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления. Спектакль проходит с антрактом, что позволяет зрителям немного отдохнуть и обсудить увиденное.

Купить билет на спектакль Портрет Дориана Грея

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
24 июня среда
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Сонеты Шекспира, виолончельные шедевры. Литературно-музыкальный вечер
6+
Творческий вечер Музыка

Сонеты Шекспира, виолончельные шедевры. Литературно-музыкальный вечер

29 июля в 19:00 Концертный центр «Сириус»
от 1350 ₽
Папа
16+
Драма

Папа

13 июня в 19:00 Зимний театр
от 2000 ₽
Золушка
0+
Балет

Золушка

26 июля в 19:00 Зимний театр
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше