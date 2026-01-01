Спектакль «Портрет Дориана Грея»: искусство, красота и борьба добра со злом

В центре сюжета спектакля «Дориан Грей» находится главный герой, который, обладая даром вечной молодости, попадает под влияние соблазнов и страстей. Постепенно этот опасный путь превращает его в чудовище, а его истинный облик отражается в портрете, который становится символом его внутреннего разложения.

Спектакль исследует важные темы, такие как смысл и ценность жизни, а также противостояние добра и зла в борьбе за человеческую душу. Зрители увидят, как ошибки и преступления героя приводят к неизбежным последствиям и наказанию.

Также стоит отметить, что в составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления. Спектакль проходит с антрактом, что позволяет зрителям немного отдохнуть и обсудить увиденное.