Интерактивный музей для детей «ГениУМ» в Сочи

Погрузитесь в увлекательный мир физических явлений в интерактивном музее «ГениУМ», который порадует вас множеством экспонатов. Здесь вы сможете не только наблюдать, но и участвовать в различных экспериментальных программах.

Экспонаты, которые впечатляют

Торнадо : произведите незабываемое впечатление – потрогайте его!

: произведите незабываемое впечатление – потрогайте его! Комната Эймса : зайдите и ощутите себя то великаном, то лилипутом.

: зайдите и ощутите себя то великаном, то лилипутом. Головоломки : решите множество задач, которые проверят вашу смекалку.

: решите множество задач, которые проверят вашу смекалку. Разговор с голосом: узнайте, как ваш голос может взаимодействовать с окружающим миром.

Наука без скуки

В «ГениУМ» вы узнаете, что наука – это не что-то скучное и недоступное. Здесь каждый может познать закон Архимеда и увидеть, как физические законы действуют в повседневной жизни.

Не упустите шанс погрузиться в мир науки, который ждет вас в Сочи. Узнайте, как физика окружает нас повсюду и как эта наука проникает в каждую деталь нашей жизни.