Погрузитесь в увлекательный мир физических явлений в интерактивном музее «ГениУМ», который порадует вас множеством экспонатов. Здесь вы сможете не только наблюдать, но и участвовать в различных экспериментальных программах.
В «ГениУМ» вы узнаете, что наука – это не что-то скучное и недоступное. Здесь каждый может познать закон Архимеда и увидеть, как физические законы действуют в повседневной жизни.
Не упустите шанс погрузиться в мир науки, который ждет вас в Сочи. Узнайте, как физика окружает нас повсюду и как эта наука проникает в каждую деталь нашей жизни.