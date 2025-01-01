Меню
0+
Возраст 0+

О выставке

Интерактивный музей для детей «ГениУМ» в Сочи

Погрузитесь в увлекательный мир физических явлений в интерактивном музее «ГениУМ», который порадует вас множеством экспонатов. Здесь вы сможете не только наблюдать, но и участвовать в различных экспериментальных программах.

Экспонаты, которые впечатляют

  • Торнадо: произведите незабываемое впечатление – потрогайте его!
  • Комната Эймса: зайдите и ощутите себя то великаном, то лилипутом.
  • Головоломки: решите множество задач, которые проверят вашу смекалку.
  • Разговор с голосом: узнайте, как ваш голос может взаимодействовать с окружающим миром.

Наука без скуки

В «ГениУМ» вы узнаете, что наука – это не что-то скучное и недоступное. Здесь каждый может познать закон Архимеда и увидеть, как физические законы действуют в повседневной жизни.

Не упустите шанс погрузиться в мир науки, который ждет вас в Сочи. Узнайте, как физика окружает нас повсюду и как эта наука проникает в каждую деталь нашей жизни.

