Уникальные выставки в Сочинском дельфинарии

Сочинский дельфинарий предлагает посетителям погрузиться в захватывающий мир естественно-научных выставок. Здесь вы найдете три удивительных музея, каждый из которых открывает новые горизонты знаний и впечатлений.

Интерактивный музей «Внутри Человека»

В этом уникальном месте вас ждёт более 50 экспонатов, которые позволят исследовать живые системы как человека, так и животных. Посетители смогут узнать:

что скрыто внутри каждого из нас;

как функционирует наш мозг;

как язык воспринимает разные чувства;

как собраться «по частям»;

какие этапы проходит развитие эмбриона.

Музей робототехники «Роботы»

Здесь вас ждут удивительные встреча с роботами, которые станут настоящими друзьями для детей и взрослых. В музее вы сможете:

познакомиться с роботами и их ролью в нашей жизни;

играть в интерактивные игры;

попробовать бесплатные экскурсии;

вернуться в детство с механическими существа;

познать, что роботы - это не только герои мультфильмов.

Музей «ГениУМ»

С более чем 70 интерактивными экспонатами этот музей предлагает уникальный опыт знакомства с физическими явлениями. Как минимум, вы сможете:

попробовать потрогать торнадо;

посетить комнату Эймса и стать больше или меньше;

погрузиться в мир головоломок;

пообщаться с собственным голосом;

узнать, что наука - это не скучно;

познать закон Архимеда;

исследовать физику, которая окружает нас повсюду.

Эти выставки обещают быть не только познавательными, но и увлекательными для всей семьи. Не упустите возможность узнать новое о нашем мире!