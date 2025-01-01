Меню
Познавайка
Уникальные выставки в Сочинском дельфинарии

Сочинский дельфинарий предлагает посетителям погрузиться в захватывающий мир естественно-научных выставок. Здесь вы найдете три удивительных музея, каждый из которых открывает новые горизонты знаний и впечатлений.

Интерактивный музей «Внутри Человека»

В этом уникальном месте вас ждёт более 50 экспонатов, которые позволят исследовать живые системы как человека, так и животных. Посетители смогут узнать:

  • что скрыто внутри каждого из нас;
  • как функционирует наш мозг;
  • как язык воспринимает разные чувства;
  • как собраться «по частям»;
  • какие этапы проходит развитие эмбриона.

Музей робототехники «Роботы»

Здесь вас ждут удивительные встреча с роботами, которые станут настоящими друзьями для детей и взрослых. В музее вы сможете:

  • познакомиться с роботами и их ролью в нашей жизни;
  • играть в интерактивные игры;
  • попробовать бесплатные экскурсии;
  • вернуться в детство с механическими существа;
  • познать, что роботы - это не только герои мультфильмов.

Музей «ГениУМ»

С более чем 70 интерактивными экспонатами этот музей предлагает уникальный опыт знакомства с физическими явлениями. Как минимум, вы сможете:

  • попробовать потрогать торнадо;
  • посетить комнату Эймса и стать больше или меньше;
  • погрузиться в мир головоломок;
  • пообщаться с собственным голосом;
  • узнать, что наука - это не скучно;
  • познать закон Архимеда;
  • исследовать физику, которая окружает нас повсюду.

Эти выставки обещают быть не только познавательными, но и увлекательными для всей семьи. Не упустите возможность узнать новое о нашем мире!

