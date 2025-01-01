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Вероника
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вероника

Спектакль Вероника

Постановка
Театр на Бронной 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Жизнь через призму истории

Спектакль «Вероника» режиссера Константина Богомолова погружает зрителей в жизнь людей во времена великой и героической эпохи, охватывая как события на фронте, так и в тылу. Через призму частной истории, спектакль исследует важнейшие аспекты человеческой жизни — трагическую любовь, подвиг, предательство и раскаяние, потерю и обретение новой жизни.

История молодых людей на фоне войны

«Вероника» рассказывает о молодых людях, которые только начинают свою жизнь. Несмотря на свою молодость, они сталкиваются с серьезными и сложными вызовами, которые требуют от них немалых усилий и зрелости. Спектакль раскрывает, как на старте жизни они вынуждены быстро повзрослеть и научиться справляться с теми трудностями, которые приносит война.

Темы любви, потерь и человеческой судьбы

Этот спектакль — не только о великой эпохе, но и о личных переживаниях, о том, как важны человеческие чувства, решающие судьбы в условиях жестокой реальности. Богомолов создает сильное эмоциональное напряжение, показывая, как герои проходят через испытания, оставаясь верными себе.

Режиссер
Константин Богомолов
Константин Богомолов
В ролях
Яна Вилочкина
Василиса Перелыгина
Александра Николаева
Илья Козырев
Александр Шумский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Вероника Вероника Вероника Вероника Вероника Вероника Вероника Вероника Вероника

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