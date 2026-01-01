Поэтическое кафе «Луч» приглашает на встречу с историей

Московский Губернский театр в рамках федеральной программы «Большие гастроли» представляет зрителям спектакль «Поэтическое кафе «Луч». Этот музыкально-поэтический проект, созданный под руководством режиссера Ольги Матвеевой, перенесет вас в эпоху «оттепели» конца 1950-х – 1960-х годов.

Сюжет и персонажи

Действие спектакля разворачивается в уютном кафе «Луч», где главные герои — поэт, студент, геолог и диссидент — общаются исключительно на языке поэзии. Это создает уникальную атмосферу, где каждое слово становится частью общей художественной палитры.

Литературная основа

В спектакле звучат стихи 27 выдающихся поэтов того времени. Среди них такие мастера слова, как Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский и Геннадий Шпаликов. Их произведения позволяют глубже понять дух эпохи и чувствовать ее особую атмосферу.

Музыка эпохи

Спектакль наполнен песнями, написанными на стихи поэтов-шестидесятников, а также мелодиями Микаэла Таривердиева. Музыка из тех лет добавляет шарм и эмоциональную насыщенность к сценическим событиям.

