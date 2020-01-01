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Восточная сказка
Киноафиша Восточная сказка

Спектакль Восточная сказка

Постановка
Театр сатиры. Детская сцена 6+
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Ходжа Насреддин: герой восточных легенд

Ходжа Насреддин — знаменитый персонаж восточного фольклора, известный своим остроумием, добротой и неутомимой борьбой за справедливость. В каждом своём приключении он путешествует со своим верным ослом, помогает бедным, разоблачает жадных богачей и дарит радость простым людям.

Погружение в мир восточной сказки

Маленьких зрителей ждёт волшебное путешествие в мир восточной сказки, где они встретятся с яркими и харизматичными персонажами. Зрелищные сцены, национальный колорит и увлекательный сюжет сделают эту постановку незабываемой.

Актёрский состав

Состав исполнителей может изменяться. Полный список с возможными заменами:

  • Ходжа — Кирилл Анисимов / Роман Керн
  • Гюльджан — Мария Железнова
  • Джафар — Руслан Хабиев
  • Первый стражник — Лев Казанский / Иван Михайловский
  • Второй стражник — Иван Федотов / Григорий Трапезников
  • Ишак — Дмитрий Володин / Станислав Буров
  • Эмир — Роман Керн / Виталий Четков / Александр Багрянцев
  • Отун-биби — Ксения Худоба / Ольга Суркова
  • Жёны — Светлана Чигрина, Лана Крымова, Мария Анисимова, Кристина Исайкина / Доната Нафикова / Моряна Анттонен-Шестакова
Режиссер
Анна Башенкова
В ролях
Кирилл Анисимов
Роман Керн
Мария Железнова
Руслан Хабиев
Лев Казанский

Фотографии

Восточная сказка Восточная сказка Восточная сказка Восточная сказка
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