Ходжа Насреддин: герой восточных легенд

Ходжа Насреддин — знаменитый персонаж восточного фольклора, известный своим остроумием, добротой и неутомимой борьбой за справедливость. В каждом своём приключении он путешествует со своим верным ослом, помогает бедным, разоблачает жадных богачей и дарит радость простым людям.

Погружение в мир восточной сказки

Маленьких зрителей ждёт волшебное путешествие в мир восточной сказки, где они встретятся с яркими и харизматичными персонажами. Зрелищные сцены, национальный колорит и увлекательный сюжет сделают эту постановку незабываемой.

Актёрский состав

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