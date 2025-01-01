Спектакль Под одной крышей

Три поколения женщин в ожидании счастья

По пьесе Людмилы Разумовской разворачивается история трех поколений одной семьи — бабушки, мамы и внучки, вынужденных жить вместе. На фоне взаимных упреков и недопонимания они пытаются найти счастье и разобраться в своих чувствах.

Героини и их судьбы

Бабушка — бывшая фронтовичка с «железным» характером, уверенна в правильности своих взглядов, но не умеет выражать любовь к близким.

— бывшая фронтовичка с «железным» характером, уверенна в правильности своих взглядов, но не умеет выражать любовь к близким. Дочь — мечтательная 38-летняя женщина, живущая ожиданием новой жизни.

— мечтательная 38-летняя женщина, живущая ожиданием новой жизни. Внучка — 17-летняя девушка, скрывающая свою беременность и свои страхи.

Семейные разногласия перерастают в объединение ради новой жизни, что дает им осознание истинного смысла существования.

Исполнители ролей

Нина Петровна — народная артистка России Татьяна Кравченко

Валентина — заслуженная артистка России Олеся Железняк

Люба — Варвара Лаптева / Сафия Яруллина

Принц — Степан Косыгин / Григорий Сергеев

Творческая команда