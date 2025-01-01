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Под одной крышей
Билеты от 1500₽
Киноафиша Под одной крышей

Спектакль Под одной крышей

Постановка
Ленком Марка Захарова 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Три поколения женщин в ожидании счастья

По пьесе Людмилы Разумовской разворачивается история трех поколений одной семьи — бабушки, мамы и внучки, вынужденных жить вместе. На фоне взаимных упреков и недопонимания они пытаются найти счастье и разобраться в своих чувствах.

Героини и их судьбы

  • Бабушка — бывшая фронтовичка с «железным» характером, уверенна в правильности своих взглядов, но не умеет выражать любовь к близким.
  • Дочь — мечтательная 38-летняя женщина, живущая ожиданием новой жизни.
  • Внучка — 17-летняя девушка, скрывающая свою беременность и свои страхи.

Семейные разногласия перерастают в объединение ради новой жизни, что дает им осознание истинного смысла существования.

Исполнители ролей

  • Нина Петровна — народная артистка России Татьяна Кравченко
  • Валентина — заслуженная артистка России Олеся Железняк
  • Люба — Варвара Лаптева / Сафия Яруллина
  • Принц — Степан Косыгин / Григорий Сергеев

Творческая команда

  • Режиссер-постановщик — Роман Самгин
  • Художник-постановщик — Виктор Шилькрот
  • Художник по костюмам — Ирэна Белоусова
  • Хореограф — Олег Глушков
  • Педагог-балетмейстер — заслуженный артист России Антон Лещинский
  • Художник по свету — Евгений Виноградов

 

Режиссер
Роман Самгин
В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко
Варвара Лаптева
Авелина Квасова
Степан Косыгин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽

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