Спектакль Под одной крышей

Три поколения женщин в ожидании счастья
По пьесе Людмилы Разумовской разворачивается история трех поколений одной семьи — бабушки, мамы и внучки, вынужденных жить вместе. На фоне взаимных упреков и недопонимания они пытаются найти счастье и разобраться в своих чувствах.
Героини и их судьбы
- Бабушка — бывшая фронтовичка с «железным» характером, уверенна в правильности своих взглядов, но не умеет выражать любовь к близким.
- Дочь — мечтательная 38-летняя женщина, живущая ожиданием новой жизни.
- Внучка — 17-летняя девушка, скрывающая свою беременность и свои страхи.
Семейные разногласия перерастают в объединение ради новой жизни, что дает им осознание истинного смысла существования.
Исполнители ролей
- Нина Петровна — народная артистка России Татьяна Кравченко
- Валентина — заслуженная артистка России Олеся Железняк
- Люба — Варвара Лаптева / Сафия Яруллина
- Принц — Степан Косыгин / Григорий Сергеев
Творческая команда
- Режиссер-постановщик — Роман Самгин
- Художник-постановщик — Виктор Шилькрот
- Художник по костюмам — Ирэна Белоусова
- Хореограф — Олег Глушков
- Педагог-балетмейстер — заслуженный артист России Антон Лещинский
- Художник по свету — Евгений Виноградов