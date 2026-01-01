Спектакль Преступление и наказание. Часть 1

Премьера спектакля по Достоевскому в двух частях в театре «Мастерская»

В театре «Мастерская» состоится премьера спектакля, основанного на великом романе Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Режиссёр Григорий Козлов, обращаясь к классике, предлагает зрителям уникальную возможность увидеть известное произведение в новом формате. Это уже седьмое поколение студентов Козлова, которое работает над выпускным спектаклем, вдохновляясь глубиной и актуальностью текста Достоевского.

Как отмечает Григорий Козлов, «большой роман — это ценная для молодого актёра возможность получить необходимый жизненный и духовный опыт». Он подчеркивает, что в любых инсценировках важно находить «длинную мысль», позволяющую зрителям стать немного осмысленнее. Достоевский исследует природу человеческой души, и его центральные темы по-разному раскрываются из романа в роман, открывая актёрам и режиссёрам обширные возможности для интерпретаций.

Спектакль в крупных масштабах

Спектакль представит зрителям крупноформатные зрелищные массовые сцены, которые чередуются с глубокими актёрскими монологами. Сценография Николая Слободяника выражает минимализм и погружает зрителей в условное пространство, где они могут увидеть события с разных точек зрения: субъективной, как у Раскольникова, и более объективной.

Ценность человеческих связей

В центре режиссёрской концепции лежит идея о ценности человеческих связей. Козлов акцентирует внимание на семейных узах Раскольникова, показывая, как любовь и забота родных могут стать опорой в трудные времена. Таким образом, всё что происходит на сцене, пронизано любовью, отображая глубокую гуманистическую идею Достоевского.

Современное звучание классики

Как отмечает Григорий Козлов, «классика не может быть устаревшей». Режиссёр стремится находить для произведений современное звучание, чтобы каждый зритель смог понять «простую историю», пронизанную философскими размышлениями. Спектакль затрагивает острые и актуальные темы, которые остаются важными для любого поколения.

Кроме того, в спектакле демонстрируются сцены курения, добавляющие реалистичности и глубины персонажам. Приходите оценить этот захватывающий визуальный и эмоциональный опыт!