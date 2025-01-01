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Под небом Парижа
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Под небом Парижа

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Под небом Парижа: Концерт классической музыки в Филармонии "Триумф"

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – концерт классической музыки «Под небом Парижа», который состоится в Филармонии "Триумф". Это вечер, посвященный величию парижской музыкальной сцены, где классика и романтика переплетаются в волшебном звучании.

Программа концерта

В программе вечера – произведения великих композиторов, таких как Клод Дебюсси, Морис Равель и Габриэль Форе. Вы услышите знаменитую «Сюиту № 1» Дебюсси и «Концерт для фортепиано с оркестром» Равеля, который погрузит вас в атмосферу волшебного Парижа.

Интересные факты

Париж всегда был центром музыкальной жизни, и в этом городе творили многие выдающиеся композиторы. Вдохновленный его красотой, Дебюсси создал музыку, которая отражает дух столицы Франции. Вы можете погрузиться в эту атмосферу, наслаждаясь живым исполнением.

Билеты

Билеты на концерт доступны на сайте Филармонии "Триумф" и в кассах. Рекомендуем забронировать места заранее, так как событие ожидается с большим интересом.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и окунуться в атмосферу Парижа, не покидая своего города!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 10 октября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
19:00 от 300 ₽

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