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Под небом Парижа: орган и флейта
Билеты от 1400₽
Киноафиша Под небом Парижа: орган и флейта

Под небом Парижа: орган и флейта

12+
Возраст 12+
Билеты от 1400₽

О концерте

Музыкальная атмосфера Парижа в лютеранском соборе Петра и Павла

Спектакль "Музыкальная атмосфера Парижа" объединяет величественную органную традицию и утонченное камерное музицирование. Главными действующими лицами вечера станут органистка Евфросиния Мурашкина и флейтист Георгий Абросов. Вместе они воссоздадут богатую звуковую палитру столицы Франции.

Звучание соборов Парижа будет представлено произведениями таких великих композиторов, как Шарль-Мари Видор и Марсель Дюпре. Зрители смогут оценить виртуозность дуэта, услышав знаменитое Рондо-каприччиозо Сен-Санса, а также изящные поляки и небольшие импрессионистские шедевры Пьера Октава Ферру.

В программе звучат произведения:

  • И. С. Бах
  • К. Сен-Санс
  • Ш.-М. Видор
  • С. Шаминад
  • Л. Баллерон
  • П. О. Ферру

Это уникальная возможность насладиться музыкой, которая пропитана атмосферой Парижа. Не упустите шанс насладиться вечеринкой звуков и эмоций, созданной талантливыми исполнителями!

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Август
23 августа воскресенье
16:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1400 ₽

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