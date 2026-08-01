Под небом Парижа: орган и флейта

Спектакль "Музыкальная атмосфера Парижа" объединяет величественную органную традицию и утонченное камерное музицирование. Главными действующими лицами вечера станут органистка Евфросиния Мурашкина и флейтист Георгий Абросов. Вместе они воссоздадут богатую звуковую палитру столицы Франции.
Звучание соборов Парижа будет представлено произведениями таких великих композиторов, как Шарль-Мари Видор и Марсель Дюпре. Зрители смогут оценить виртуозность дуэта, услышав знаменитое Рондо-каприччиозо Сен-Санса, а также изящные поляки и небольшие импрессионистские шедевры Пьера Октава Ферру.
Это уникальная возможность насладиться музыкой, которая пропитана атмосферой Парижа. Не упустите шанс насладиться вечеринкой звуков и эмоций, созданной талантливыми исполнителями!